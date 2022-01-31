МТС обеспечила связью полярников на южном полюсе холода в Антарктиде

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, развернула фрагмент сети сотовой связи стандарта 3G на территории Российской антарктической станции Восток, являющейся южным полюсом холода. Теперь мобильной связью обеспечены российские полярники трех из пяти круглогодично действующих российских антарктических станций.

МТС обеспечила полярников голосовой связью и мобильным интернетом во всех помещениях станции Восток, включая радиодом, находящийся под четырехметровым слоем снега, буровую и штаб строительства нового зимовочного комплекса. Сотрудники станции могут оперативно связаться друг с другом во время полевых работ, созваниваться с коллегами на других антарктических станциях и в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) в Санкт-Петербурге. Мобильная связь также существенно упростит взаимодействие при строительстве нового зимовочного комплекса на полярной станции Восток.

Установка оборудования проводилась в рамках совместного проекта ПАО «МТС» с Российской антарктической экспедицией и ААНИИ. Сотрудники РАЭ при поддержке специалистов МТС провели модернизацию спутникового канала связи и монтаж необходимого оборудования. Техническое решение разработано для самых экстремальных климатических условий и высокогорья – на территории станции Восток была зафиксирована самая низкая температура воздуха из всех метеорологических станций -89,2 °C, а высота над уровнем моря составляет 3488 метров. Спутниковый канал связи для проекта предоставлен российским оператором спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94».

«Станция сейчас в центре внимания – на Востоке проводятся сложнейшие работы по сборке нового зимовочного комплекса и передовые с научной точки зрения работы по бурению древнего льда над подледниковым озером Восток, которые позволят изучить причины резких климатических изменений средне-плейстоценового климатического перехода. Это очень важно для оценки будущих климатических изменений. Самая суровая из российских антарктических станций отрезана от внешнего мира 10 месяцев в году, в этот период она абсолютно недостижима и в этих условиях обеспечение связью наших полярников исключительно важно. Для настройки оборудования на Восток прибыли квалифицированные сотрудники ААНИИ, которые успешно провели подключение», — отметил директор ААНИИ Александр Макаров.