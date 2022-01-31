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Yota запустила продажи SIM-карт в «Ашане»

Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан». Совершить покупку можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость SIM-карты для смартфона составит 300 руб., а наполнение тарифа будет зависеть от региона. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Регионы продажи: Барнаул, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Краснодар, Липецк, Мск и МО, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Тамбов, Тольятти, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль.

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