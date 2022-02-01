CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Аэрофлот» в 2021 году обеспечил доступ к высокоскоростному интернету на 34 самолётах

«Аэрофлот» и оператор спутниковой связи «Стэкком» в течение 2021 г. обеспечили высокоскоростной доступ к интернету на 34 самолётах Airbus семейства А350, А320neo и А320ceo. Сервис также появится на семи новейших лайнерах A350, которые в 2022 г. пополнят парк авиакомпании.

Возможность выйти в интернет по сети Wi-F дополняет функциональность бесплатной системы развлечений «Аэрофлота». Доступ предоставляется глобально, по всей маршрутной сети авиакомпании. Тарифные планы универсальны для всех типов воздушных судов. Подробности размещены в разделе «Услуги связи на борту» на сайте «Аэрофлота».

«Аэрофлот» и российский оператор спутниковой связи «Стэкком» сотрудничают с октября 2017 г. На первом этапе совместной работы была развернута беспроводная бортовая система развлечений на среднефюзеляжных самолётах Airbus A320/A321. Бесплатный доступ к развлекательной программе есть у пассажиров всех классов обслуживания. Для этого достаточно подключиться к бортовой сети Wi-Fi, используя веб-браузер с персональных устройств, работающих на платформах MacOS, iPadOS, iOS, Android, MS Windows.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гендиректором «Ростелеком-ЦОД» стал экс-руководитель платежной карты «Мир»

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вздохнут свободнее. Власти упрощают требования для 4G-сетей

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

«Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером

Из России стремительно исчезают операторы связи

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Показать еще

Наука

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022