МТС втрое увеличила пропускную способность транспортной сети Московского региона с внедрением технологии CDC-F

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, в сотрудничестве с Nokia Corp. первой в России внедрила инновационную технологию CDC-F на ядре оптической транспортной сети в Московском регионе, благодаря чему втрое увеличилась пропускная способность транспортной инфраструктуры МТС и сократились задержки при передаче данных. Это сделает более доступной и гибкой возможность организации высокоскоростных каналов для бизнес-клиентов МТС и упростит реализацию проектов по предоставлению каналов для ЦОД и облачных сервисов.

МТС совместно с Nokia спроектировала и построила транспортную сетевую архитектуру с использованием технологии оптической маршрутизации CDC-F. Особенностью этой архитектуры сети является программно-определяемая обработка сигналов на электронном и фотонном уровне, преобразующая статические оптические сети в автоматизированные гибкие и высокоэффективные инфраструктуры. При этом такая архитектура требует вдвое меньше мощностей и площади для оборудования по сравнению с ранее задействованными статическими оптическими мультиплексорами.

За счет применения технологии CDC-F МТС удвоила эффективность использования оптического диапазона транспортной сети DWDM, а также втрое – до 32 400 Гб/с – увеличила пропускную способность ядра сети. Благодаря этому компания сможет упростить реализацию проектов по предоставлению каналов для ЦОД и облачных сервисов и быстрее удовлетворить запросы на высокоскоростные каналы в 100, 200 и 400 Гбит/с, число которых за последние два года в Московском регионе выросло вдвое. Кроме того, с началом развертывания коммерческих сетей 5G инновационная технология оптической маршрутизации трафика позволит пропускать с минимальными задержками любой объем данных от десятков миллионов устройств, работающих в режиме реального времени.

«За последние два года мы видим колоссальный, более чем на 80% рост трафика в сети столичного региона. Мы ожидаем, что темпы роста сохранятся как за счет более широкого применения нашими клиентами ИТ-технологий, так и за счет предстоящего запуска сетей 5G и роста числа подключенных к интернету устройств. Применение новой технологии позволит оптимизировать и эффективнее использовать действующую оптическую инфраструктуру и обеспечить растущие потребности пользователей ИТ-сервисов в скорости, качестве и объеме дата-трафика, а также быстро и с минимальным затратами построить сеть пятого поколения», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.