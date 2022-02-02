CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

В Липецкой области пройдет масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров

МТС сообщает о запуске проекта по обновлению сети в Липецкой области. В ходе работ компания проведет модернизацию базовых станций стандартов 2G, 3G, 4G, что позволит улучшить качество голосовой связи, увеличить скорость мобильного интернета, в том числе в помещениях, местах плотной застройки, на территории дачных поселков и вдоль туристических маршрутов региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первый этап модернизации сети пройдет в городах и более 20 населенных пунктах в Грязинском, Добринском и Усманском районах. Проект, в ходе которого будет обновлено телекоммуникационное оборудование во всей области, включая Липецк, планируется завершить в течение года.

На установленных в городах базовых станциях МТС внедрит специальную технологию, которая позволит обслуживать больше абонентов одновременно. Владельцы смартфонов с поддержкой технологии HD-Voice смогут разговаривать со знакомым с другого конца страны и слышать его так же хорошо, как будто он находится в соседней комнате.

Модернизация направлена в том числе и на улучшение качества голосовых сервисов на федеральной трассе М4 «Дон», а также вдоль региональных автомобильных дорог. Кроме этого, обновление позволит повысить скорость передачи данных для приборов, работающих в автоматическом режиме, банкоматов, терминалов оплаты, оборудования навигации и всевозможных датчиков, большая часть которых работает именно в сетях второго поколения.

«Технологии постоянно развиваются, чтобы соответствовать растущим потребностям абонентов. Только за 2021 г. трафик высокоскоростного мобильного интернета в сети МТС в Липецкой области вырос более чем на треть. Мы обновляем оборудование, чтобы люди могли с комфортом пользоваться интернет-сервисами для учебы, работы и развлечений. В течение дня, когда технические специалисты будут менять и настраивать оборудование в определенных локациях, там могут наблюдаться небольшие сложности во время звонков или пользования мобильным интернетом, но это ненадолго. Зато потом пользоваться цифровыми сервисами будет еще удобней», – отметила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет

Власти в пять раз сократили расходы на поиск 5G-частот в России

Гендиректором «Ростелеком-ЦОД» стал экс-руководитель платежной карты «Мир»

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вздохнут свободнее. Власти упрощают требования для 4G-сетей

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Показать еще

Наука

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022