«Яндекс.карты» улучшили навигацию в пробках

«Яндекс.карты» стали точнее рассчитывать время проезда загруженных перекрёстков. А именно тех, где оно значительно зависит от того, едет водитель прямо или поворачивает. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Раньше алгоритмы показывали общую пробку на перекрёсток, а сейчас вычисляют пробки отдельно для разных направлений. Это позволяет лучше прогнозировать время поездки и предлагать более быстрые маршруты, где возможно.

Чтобы обновить алгоритмы, в «Картах» автоматически проанализировали российские перекрёстки и отобрали несколько тысяч самых сложных.

Теперь в зависимости от построенного маршрута в «Картах» и «Навигаторе» по-разному отображается загруженность на участке перед перекрёстком. Так, если для проезда прямо долго горит красный и накопилась пробка — на маршруте, проходящем в этом направлении, участок отмечается красным. При этом для маршрута, который идёт направо, он может остаться зелёным — если там пробки нет. Это поможет водителю оценить альтернативы и выбрать оптимальный путь.

Похожая история с расчётом времени. Например, вечером в Москве у Казанского вокзала при повороте с Каланчёвской на Краснопрудную уходит на пять минут больше, чем если ехать прямо. Раньше алгоритмы прибавляли там всем водителям 1–2 минуты ко времени прибытия. Сейчас же они оценят потерю времени в 6–8 минут, но только для поворачивающих направо. Для остальных дорога будет более свободной.

У поворота с Нового Арбата на Садовое кольцо вечером пробка есть для всех. Но те, кто поворачивает направо, тратят на неё примерно в два раза больше времени — 8–10 минут. Остальным же теперь алгоритм будет показывать меньше — 4–5 минут на проезд.

Пробки в «Картах» оцениваются по десятибалльной шкале, где 0 баллов — свободное движение, а 10 баллов — город «стоит» по основным магистралям или движение затруднено, например, из-за снега. На маршруте уровень загруженности отмечается оттенками зелёного, жёлтого и красного. Это позволяет водителю быстро оценить свой маршрут.

«Яндекс.карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. Последним они прокладывают маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают их о камерах, авариях и ремонтных работах. Всё это доступно во вкладке «Навигатор», которая появилась в конце 2020 г.