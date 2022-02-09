CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Atos и Verizon Business разработают периферийное решение для прогнозной аналитики 5G

Atos и Verizon Business объявили о сотрудничестве, в рамках которого создадут IoT-решение (решение в области интернета вещей) для периферийных вычислений 5G. Оно изменит подход к применению технологий прогнозной аналитики, что позволит компаниям повысить операционную эффективность.

Verizon внедрит платформу Atos Computer Vision Platform в свои периферийные вычисления c доступом к 5G, предоставляя при этом варианты развертывания решения в различных отраслях промышленности. Платформа Atos играет важную роль в предоставлении уникальных возможностей в области видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в критически важных средах. Использование компанией Verizon серверов Atos Bullsequana Edge усилит мощности сети 5G на периферии и откроет новые возможности в области сетевой безопасности, подключения и управления данными.

Благодаря совместной работе Atos и Verizon компании по всему миру смогут создавать

продукты с подключением к сетям 5G, что принесет дополнительную ценность для бизнеса. Разработка компаний сосредоточена на крупномасштабной, облачной и ИИ-аналитике данных, что повышает операционную эффективность предприятий. В одном из сценариев использования решение будет анализировать данные из 180 млрд источников каждый час. Используя эту систему, инженеры и операторы смогут точно спрогнозировать время и место простоя в работе предприятий c периодом до 30 дней. Оно доступно для заказчиков из различных отраслей, включая транспорт, промышленность, логистику и производство.

«Наши технологии предоставят компаниям совершенно новый уровень понимания потребностей их бизнеса. Мы уверены в том, что совместное решение будет оказывать положительное влияние на эффективность бизнеса и доходы компаний», – сказала Тами Эрвин, генеральный директор Verizon Business.

«Мы рады тому, что объединяем наши уникальные наработки в этом решении. Надеемся, экспертиза Atos в сфере телекоммуникаций и пограничных вычислений вместе с надежными и высокопроизводительными сетями Verizon Business откроют новые возможности для ИТ-модернизации», – отметил Жан-Филипп Пуаро, руководитель индустрии «Телеком, медиа и технологии» Atos.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном»

Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции

Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

МТС, «Билайн» и «Мегафон» вместо «Вконтакте» предоставили бесплатный доступ к сайту Президента России

В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022