Atos и Verizon Business разработают периферийное решение для прогнозной аналитики 5G

Atos и Verizon Business объявили о сотрудничестве, в рамках которого создадут IoT-решение (решение в области интернета вещей) для периферийных вычислений 5G. Оно изменит подход к применению технологий прогнозной аналитики, что позволит компаниям повысить операционную эффективность.

Verizon внедрит платформу Atos Computer Vision Platform в свои периферийные вычисления c доступом к 5G, предоставляя при этом варианты развертывания решения в различных отраслях промышленности. Платформа Atos играет важную роль в предоставлении уникальных возможностей в области видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в критически важных средах. Использование компанией Verizon серверов Atos Bullsequana Edge усилит мощности сети 5G на периферии и откроет новые возможности в области сетевой безопасности, подключения и управления данными.

Благодаря совместной работе Atos и Verizon компании по всему миру смогут создавать

продукты с подключением к сетям 5G, что принесет дополнительную ценность для бизнеса. Разработка компаний сосредоточена на крупномасштабной, облачной и ИИ-аналитике данных, что повышает операционную эффективность предприятий. В одном из сценариев использования решение будет анализировать данные из 180 млрд источников каждый час. Используя эту систему, инженеры и операторы смогут точно спрогнозировать время и место простоя в работе предприятий c периодом до 30 дней. Оно доступно для заказчиков из различных отраслей, включая транспорт, промышленность, логистику и производство.

«Наши технологии предоставят компаниям совершенно новый уровень понимания потребностей их бизнеса. Мы уверены в том, что совместное решение будет оказывать положительное влияние на эффективность бизнеса и доходы компаний», – сказала Тами Эрвин, генеральный директор Verizon Business.

«Мы рады тому, что объединяем наши уникальные наработки в этом решении. Надеемся, экспертиза Atos в сфере телекоммуникаций и пограничных вычислений вместе с надежными и высокопроизводительными сетями Verizon Business откроют новые возможности для ИТ-модернизации», – отметил Жан-Филипп Пуаро, руководитель индустрии «Телеком, медиа и технологии» Atos.