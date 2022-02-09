VK Assistant занял первую линию поддержки в Yota

VK Assistant помог Yota запустить поддержку силами клиентов. Цифровой ассистент консультирует пользователей Yota, при необходимости подключает консультантов из числа гуру или сотрудников колл-центра. Также VK Assistant берет на себя предотвращение возможных негативных сценариев.

VK Assistant работает на базе искусственного интеллекта и позволяет автоматизировать пользовательские сервисы. В Yota цифровой помощник стал базой новой системы поддержки пользователей — «Yota гуру».

Все обращения клиентов в чате на сайте и в приложении оператора на первом этапе попадают к VK Assistant. Цифровой ассистент способен эффективно обрабатывать самые популярные запросы и отвечать на них с учетом текущей ситуации. В Yota к VK Assistant подключены десятки систем, из которых он получает информацию, чтобы повысить точность ответов. Например, используя данные о местоположении клиента, он может сообщить ему, что в его городе проводятся плановые работы. Кроме того, VK Assistant учитывает контекст диалога: он не будет задавать одни и те же вопросы, если после решения одной проблемы пользователь сразу обратится к нему с другой.

В случаях, когда VK Assistant все же не может ответить на вопрос самостоятельно, он предлагает пользователю пообщаться с гуру — другим клиентом Yota, прошедшим специальное обучение. Если же и его компетенций оказывается недостаточно, в дело вступает сотрудник колл-центра. Переключение реализовано таким образом, чтобы клиенты Yota получали консультации в режиме одного окна.

Помимо виртуального помощника, у VK Assistant есть и другие роли в проекте. Так, он анализирует диалоги гуру с клиентами и фильтрует контент в режиме онлайн. В частности, это помогает компании заботиться о репутации, предотвращая возможные негативные сценарии. Если VK Assistant заметит что-то подозрительное, например, ненормативную лексику в адрес клиента или попытку получить персональные данные, он заблокирует чат, соединив пользователя с сотрудником колл-центра, и передаст информацию службе безопасности Yota.

«С ростом числа клиентов растет и количество обращений в техническую поддержку, и нам необходимо сохранять высокое качество их обработки. Проект «Yota гуру» стал прекрасным решением этой задачи. Поддержка клиентов силами других клиентов позволила оптимизировать затраты, укрепить связь между пользователями и компанией и повысить их лояльность. При этом первую линию поддержки мы доверили VK Assistant. Он зарекомендовал себя как надежное решение, которое помогает обрабатывать популярные запросы качественно и быстро», – сказал директор по клиентским сервисам Yota Сергей Симанов.

«VK Assistant – это не классический чат-бот, общения с которым стараются избегать многие пользователи, а полноценный интеллектуальный помощник, способный решать проблемы клиентов без помощи человека. Как показывает опыт Yota, он отлично справляется на первой линии поддержки, освобождая специалистам колл-центра время на обработку действительно сложных случаев. Немаловажно также, что VK Assistant работает в режиме 24/7 и всегда бодр и весел – как сотрудник службы поддержки в начале рабочего дня», – отметила Светлана Архипкина, директор по развитию AI-проектов «VK цифровые технологии».