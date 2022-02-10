Atos предоставила Timeline Television решение для высококачественной прямой видеотрансляции спортивных соревнований

Atos предоставила решение для высококачественной прямой видеотрансляции спортивных соревнований поставщику услуг в области вещательных технологий Timeline Television.

Задача Timeline Television заключается в передаче видео с лодок спортсменов во время гонки поставщикам услуг вещания, чтобы они выбрали видеоряд для трансляции в прямом эфире. Во время соревнований камеры должны размещаться на судах, поэтому важно, чтобы они были простыми в использовании, а также легкими, компактными и водонепроницаемыми.

Atos разработала и обеспечила комплексное решение, включающее в себя сетевую инфраструктуру Lifelink LTE, а также производительные смартфоны высокого класса, специальное приложение для управления системой и другие цифровые услуги. В проекте участвовали команды из Франции, Венгрии, Хорватии и Австрии. Разработки Atos позволили спортсменам участвовать в соревновании с персональными микрофонами, что значительно улучшило звуковое сопровождение.

«Мы очень рады, что совместно с Atos нам удалось реализовать решение, обеспечивающее высококачественную видеотрансляцию для всех поклонников парусного спорта. Профессионализм и находчивость специалистов Atos позволили нам передать уникальные кадры с парусных соревнований. Инновации очень важны для нас, и этот проект — отличный пример гибкости и изобретательности, которые важны для нас в работе с партнерами», — сказал Саймон Фелл, руководитель подразделения и менеджер радиочастотных проектов Timeline Television.

«Прежде всего, мы хотим предоставить любителям спорта возможность настоящего присутствия на соревнованиях. Для нас важно, чтобы зрители проживали эмоции так, будто находятся на площадке. Благодаря решению Atos для Timeline Television нам удалось достичь такого результата. Этот проект очень важен для нас, так как он иллюстрирует актуальность и надежность наших наработок для медиаиндустрии», — сказал старший вице-президент, руководитель индустрии «Телеком, медиа и технологий» Atos в Великобритании и Ирландии.

Предоставленное решение Atos можно использовать и для других крупных мероприятий. Atos поддерживает компании, которые обеспечивают прямые видеотрансляции с помощью технологий и функций, включая поддержку 5G и компьютерное зрение, благодаря недавнему приобретению поставщика ПО для видеоаналитики Ipsotek.