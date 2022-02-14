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МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом

МТС сообщила о завершении строительства первой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) пропускной способностью от 100 Гбит/сек между Салехардом и Лабытнанги, часть которой проходит по дну реки Оби. Это позволило соединить оптикой северные города Ямала с Республикой Коми, а также создать цифровую инфраструктуру для развития сетей фиксированной связи в Заполярье.

Ввод в эксплуатацию новой телеком-магистрали протяженностью 25 километров обеспечит кратное увеличение объема передаваемого трафика и рост скоростей, станет основой отказоустойчивой работы сетей мобильной и фиксированной связи в двух арктических регионах.

Технически сложный арктический проект был реализован в кратчайшие сроки: оптоволоконные сети по дну Оби проложили за две недели, несмотря на суровые климатические условия Крайнего Севера. Строительно-монтажные работы выполнялись с обследованием русла и дна реки, использованием техники с горизонтальным бурением, а также укладки специального кабеля, устойчивого к внешним нагрузкам и растяжениям. Это обеспечит надежность эксплуатации ВОЛС и в будущем позволит исключить его смещение под действием подводных течений.

«С учетом природных особенностей нашего региона такой опыт внедрения технологий за Полярным кругом играет важную роль в освоении арктических территорий и развитии инфраструктуры связи. Отрадно, что операторы не стоят на месте — продвигаются к удаленным населенным пунктам, реализуют новые проекты в Заполярье, в том числе, совместно с правительством автономного округа, направленные на улучшение предоставляемых жителям услуг связи», — сказал заместитель директора департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Колпаков.

«Мы продолжаем развивать телекоммуникационную инфраструктуру на Ямале, внедрять новые цифровые решения, направленные на развитие экономики региона и комфорта жителей. Во-первых, вырастут скорости мобильного интернета МТС, улучшится качество голосовой связи. Во-вторых, оптоволокно станет основой для внедрения новых услуг, в том числе, домашнего интернета и ТВ от МТС, умного домофона, а также системы «Умный дом». И наконец, мы открываем новые возможности для бизнеса, который сможет подключиться к современным умным сервисам — видеонаблюдению, анализу больших данных, облачным технологиям, ресурсам для развития электронных онлайн услуг для населения. А это значит, работать и жить на Крайнем Севере будет еще комфортнее», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.

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