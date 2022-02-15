«Росэлектроника» представила цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при ЧС

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при чрезвычайных ситуациях. Оборудование построено на открытой архитектуре, благодаря чему им могут оснащаться объекты любого уровня: от небольших предприятий до целых регионов.

Модернизированный комплекс П-166Ц, разработанный Калужским НИИ телемеханических устройств (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»), включает автоматизированный пульт управления системой оповещения, универсальный блок управления оконечными устройствами и блок управления выносными электросиренами. Открытый интерфейс комплекса позволяет интегрировать его с автоматизированными системами АПК «Безопасный город» или делать элементом любого большого информационно-телекоммуникационного городского сервиса.

Версия для объектов малого бизнеса включает компактную аудиоколонку с подключением к интернету, а также систему автодозвона по телефонным сетям любого типа. При возникновении чрезвычайной ситуации абонентам, находящимся в зоне ЧС, поступят телефонные звонки с голосовым сообщением, предупреждающим об опасности.

«П-166Ц – первый российский цифровой комплекс оповещения по IP-сетям. Он является основой централизованной системы оповещения Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга: оборудование установлено более чем на двух тысячах объектов различного масштаба и назначения. В результате прошедшей модернизации комплекс получил систему автоматической проверки работоспособности, что позволяет контролировать исправность аппаратуры без проведения специальных мероприятий и без участия персонала», – отметил генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.