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«МТС банк» запустил оплату услуг интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана

«МТС банк» объявил о запуске нового сервиса по оплате услуг интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана для всех пользователей без комиссии и с начислением кешбэка 1%.

Оплатить интернет в Таджикистане и Узбекистане можно без комиссии через сервис «МТС деньги» или в приложении «МТС банк» с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС, сервисов Apple/Google/Samsung pay, а также с электронных кошельков «МТС деньги». До конца 2022 г. планируется реализовать данный сервис в приложении «Мой МТС». За каждый платеж начисляется кешбэк в размере 1%. Для оплаты достаточно указать номер лицевого счета.

«Мы поступательно развиваем финансовые сервисы экосистемы МТС для пользователей, у которых есть родные и близкие в странах СНГ, – сказал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking «МТС банка» Владимир Стасевич. – Мы уверены, что доступность новых сервисов экосистемы сделает наш продукт еще более удобным и востребованным для клиентов».

Ранее «МТС банк» реализовал сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Western Union, Contact и «Юнистрим» с выплатой наличными, переводы по номеру карты на банковские карты Uzcard/HUMO в Узбекистане, «Элкарт» в Кыргызстане, «Корти милли» в Таджикистане, на иностранные карты Visa и Mastercard, а также переводы по номеру телефона на счета клиентам крупнейших банков Таджикистана, а также сервисы оплаты услуг мобильных операторов стран СНГ.

Перечень интернет-провайдеров в Таджикистане: Isatel, Eastera, Tojnet, TTL, «Вавилон-Т», Teznet.

Перечень интернет-провайдеров в Узбекистане: Evo, Fibernet, Free Link, Nano Telecom, Sharq Telecom, Simus Uz, Skyline, Technoprosistem, Uzonline, Sonet.

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