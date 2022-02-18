Orange обновил российскую сетевую инфраструктуру

Международный сервис-провайдер Orange Business Services завершил второй этап апгрейда метросети (транспортной сети в масштабах города) в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах магистральные каналы полностью переведены на 100 Гбит/с. Модернизация также коснулась технических центров Orange в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону.

Orange приступил к масштабной модернизации городских сетей в 2020 г. В рамках первого этапа магистральные каналы или их связки метросетей Москвы и Санкт-Петербурга были расширены с 10 Гбит/с до 100 Гбит/с. В 2021 г. обновленная московская магистральная метросеть объединила 12 узлов. В рамках второго этапа количество узлов с оборудованием, поддерживающим 100 Гбит/с, было увеличено до 18.

В Санкт-Петербурге Orange также обновил метросеть до 100 Гбит/с и заменил оборудование на восьми узлах связи. Кроме того, были модернизированы сети в крупнейших городах присутствия — Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону. Апгрейд метросетей позволит в будущем умощнять каналы связи в тех направлениях, которые необходимы клиентам.

В ЦОДах, где присутствует Orange, также установлено оборудование, которое поддерживает скорость передачи данных 100 Гбит/с. В Москве изменения коснулись стоек в Dataline OST / NORD, DataPro, IXcellerate, BSTelehouse, «Компрессоре», ГВЦ РЖЦ, М10 и на крупнейшем узле обмена трафиком MSK-IX. В Санкт-Петербурге модернизирован узел связи в ЦОД К-12. Современное оборудование позволяет эффективнее использовать место в стойках, потреблять меньше электроэнергии и легко масштабироваться по предоставляемым сервисам.

«Orange рассматривает российский рынок как один из ключевых и инвестирует значительные средства в развитие физической инфраструктуры. Так, в 2021 г. мы подключили российскую сеть к нашей глобальной сети Open Transit Internet и организовали точки присутствия в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас мы расширяем локальные сети в крупнейших российских городах, готовим инфраструктуру в регионах к переходу на скорости 100 Гбит/с», — сказала операционный директор Orange Business Services в России и СНГ Ольга Баранова.