«АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка

«АМТ-груп» завершила модернизацию сети корпоративной телефонной связи в Росбанке и объединила ее с подсистемой видеоконференцсвязи. В результате сформирована единая система для совместной работы сотрудников банка.

В процессе модернизации необходимо было сохранить существующие у заказчика ВКС-терминалы, интегрировать их в общий план нумерации банка, а также создать единый инструмент управления для ВКС-терминалов и IP-телефонов Cisco для управления качеством аудио- и видеовызовов в распределённой сети банка.

К моменту старта проекта в банке функционировала система корпоративной телефонной связи с элементами унифицированных коммуникаций на базе решений компании Cisco Systems, ядро которой реализовано на решении Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Абонентами системы являются сотрудники Росбанка, работающие в офисах банка по всей территории России. В банке эксплуатируется подсистема видеоконференцсвязи (ВКС), также построенная на оборудовании Cisco Systems.

В ходе проекта была произведена установка нового оборудования, а также последних версий программного обеспечения на всех компонентах системы, что способствует исключению сбоев в работе, повышению надежности и обеспечивает возможность проведения дальнейших работ по внедрению новых сервисов унифицированных коммуникаций.

Интеграция подсистемы ВКС и IP-телефонии в одну систему организована путем перевода регистрации всех оконечных устройств в кластер CUCM с унифицированным телефонным планом нумерации. В результате пользователи банка получили возможность использовать единый программный клиент Cisco Jabber для участия в совещаниях ВКС вне зависимости от устройства, с которого они осуществляют вызов.

Функционирование сервисов, предоставляемых системой, обеспечивают следующие компоненты: Cisco IM&P – обмен мгновенными сообщениями и статусами присутствия, Cisco Unity Connection – голосовая почта, Cisco TMS – планирование ВКС-совещаний, Cisco UCCX – интерактивное голосовое взаимодействие, Cisco CMS – организация многоточечных аудиовидео- и веб-конференций, Eleveo CallRec – запись телефонных вызовов и экранов, АМТ IP Forum – управляемые телефонные конференции, Cisco Expressway – обеспечение работы ВКС-терминалов и шлюзов предыдущих поколений, стык c решением Microsoft Skype for Business для участия пользователей в совместных совещаниях ВКС.

Для эффективной эксплуатации и сопровождения модернизированной системы для ИТ-службы банка инженерами «АМТ-груп» создана проектная документация по отраслевому стандарту ГОСТ 34, в которой описаны примененные в рамках проекта технические решения и их взаимодействие со смежными системами банка.

Дальнейшими направлениями развития системы банк рассматривает: улучшение сервиса совместной работы и совещаний между пользователями системы и пользователями других коммуникационных систем группы Société Générale; организацию доступа к коммуникационным ресурсам системы для сотрудников из-за пределов офиса; создание корпоративного портала для публикаций записей и стриминга прошедших совещаний ВКС; внедрение системы учета и назначения расходов на телефонные вызовы подразделений банка для оптимизации затрат на каналы связи c ТфОП; развертывание специализированного решения для мониторинга функционирования системы.

«Предложенное специалистами «АМТ-груп» решение дало возможность ликвидировать имеющиеся на тот момент узкие места. В результате сотрудники банка обеспечены современным бизнес-инструментом, позволяющим увеличивать производительность труда, сокращать время принятия решений, ускорять производственные циклы», – сказал Александр Демирис, руководитель направления телефонных систем и видеоконференций Росбанка.

«Основное назначение систем унифицированных коммуникаций и совместной работы заключается не в расширении функций персонала или удешевлении стоимости связи, а в повышении эффективности взаимодействия между сотрудниками. Поэтому предлагаемые нами решения, в первую очередь, ориентированы на поддержку бизнес-процессов, а не технологий», – отметил Алексей Жирнов, директор департамента коммуникационных решений «АМТ-груп».