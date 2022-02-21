Клиенты распробовали eSIM: число активаций в сети Tele2 выросло в 5,5 раза

Tele2, оператор мобильной связи, подводит итоги развития технологии eSIM, которую компания внедрила первой в российском телекоме. За 2021 г. число активаций виртуальной карты выросло в 5,5 раза год к году. Новые подключения составили более половины активаций eSIM – 57%. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

За 2021 г клиенты активировали eSIM в сети Tele2 в 5,5 раза чаще, чем годом ранее. Большая часть активаций карт на базе этой технологии – 57% – приходится на новые подключения. Это клиенты, которые не просто меняют действующую пластиковую карту, а подключаются к сети Tele2 с новым номером на базе eSIM. Их доля растет – так, по итогам 2020 г. число новых подключений с eSIM было на 9 п. п. меньше (48%).

Tele2 увеличивает подключения eSIM через цифровые каналы, хотя получить QR-код можно и в рознице. В январе 2022 г. их доля выросла на 15 п. п. год к году. Пользователи устройств с поддержкой технологии могут активировать eSIM через приложение «Мой Tele2», причем оператор также первым на российском рынке предложил клиентам подключать eSIM на базе Единой биометрической системы.

Потенциал технологии демонстрирует динамика проникновения устройств с поддержкой eSIM в сети Tele2. По итогам 2021 г. их число выросло более чем вдвое: доля устройств с поддержкой eSIM увеличилась среди клиентов оператора с 3 до 6%. По прогнозам Tele2, к 2024 г. устройства с этим модулем будут занимать 25% рынка. Регионами-лидерами по активациям стали Москва и Санкт-Петербург. В топе регионов, где охотно подключают технологию, оказались Республика Татарстан, Краснодарский край и Республика Адыгея, Иркутская область.

Лидеры среди зарегистрированных в сети Tele2 устройств с поддержкой eSIM – iPhone 11/12/13, Samsung S20/S21/S22, Huawei P40, Motorola RAZR и Galaxy Watch4. Пока Galaxy Watch4 – это единственные умные часы, к которым можно подключить eSIM в России. Большинство гаджетов с eSIM в сети Tele2 приходится на продукцию Apple – 90%. Устройства Samsung занимают долю 6%, и лишь 1% – у смартфонов Huawei.

Tele2 первой на рынке запустила пилотный проект по внедрению eSIM на своей сети в апреле 2019 г. Абоненты Tele2 и других операторов могли стать первыми тестовыми пользователями технологии, получив QR-код в салонах Tele2. Законодательные изменения позволили сделать подключение eSIM дистанционным, что наряду с проникновением устройств с поддержкой технологии способствовало росту активаций. Tele2 обладает сертификатом GSMA на самостоятельную генерацию профилей для eSIM.

eSIM (Embedded SIM – «встраиваемая SIM-карта») – это встроенная в устройство электронная SIM-карта. Она выполняет функции обычной пластиковой SIM-карты, но при этом ее нельзя сломать или потерять. eSIM позволяет подключить второй номер в устройствах, где только один слот для пластиковой SIM-карты.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 г. абонентская база компании составила 46,6 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.