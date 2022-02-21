Продажи Wi-Fi-устройств и решений Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине выросли на 50% по итогам 2021 года

Представительство Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине подвело итоги 2021 г. Ключевая для компании товарная категория Wi-Fi-решений показала в 2021 г. существенный рост — 50% в евро. Факторами успеха стали широкое товарное предложение во всех ценовых категориях, обширная линейка новейших устройств Wi-Fi 6 поколения и расширение функциональности централизованной системы управления сетью Zyxel Nebula.

Несмотря на ряд осложняющих факторов, таких как замирание бизнеса после очень успешного 2020 г., истощение бюджетов компаний среднего и малого бизнеса (СМБ) и клиентов из индустрии HoReCa и глобальный дефицит полупроводниковой продукции, беспроводные решения компании демонстрируют уверенный рост продаж. В течение всего отчётного периода спрос существенно опережал предложение. Благодаря оперативному перестроению цепочек поставок и созданию стратегических резервов товара на складах дистрибьюторов компания смогла удовлетворить спрос большинства клиентов и партнёров.

В лидерах продаж Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине, как и в 2020 г., остаются коммутаторы. Доля данного сегмента продукции в 2021 г. составила 51%.

На втором месте — сегмент Wi-FI-решений для бизнеса. Zyxel Networks богатое портфолио точек доступа среди всех игроков в СМБ-сегменте — от недорогих устройств стандарта Wi-Fi 6 стоимостью $100 до топовых устройств с богатой функциональностью и «умными» антеннами. Настройка и управление сетями благодаря централизованной системе управления сетевыми устройствами Zyxel Nebula в значительной степени упрощены и могут производиться периферийно, следуя общей тенденции на удалённую работу персонала. Поддержка большинством устройств Zyxel системы Nebula позволила увеличить поставки для небольших компаний, не располагающих выделенными ИТ-сотрудниками. Доля Wi-Fi-решений для СМБ составила 14% и продолжает расти.

На третьем месте традиционно расположились решения по сетевой безопасности — межсетевые экраны, шлюзы и сопутствующие сервисы. Объём продаж здесь в 2021 г. остался на том же уровне, что и в 2020. На смену снимаемым с производства межсетевым экранам линейки Zywall приходят поддерживающие Nebula современные шлюзы USGFlex и ATP c Botnet-фильтром, песочницей и полным набором UTM-функциональность по доступным для СМБ-клиента ценам. Доля решений по безопасности сети в продажах 2021 г. составила 11%.

Оставшиеся 24% продаж — это лицензии, LTE-маршрутизаторы, домашние меш-системы, роутеры и аксессуары.

Дополнительно в компании отмечают растущий бизнес лицензий, расширяющих функциональность «железа». В основном лицензии предназначены для шлюзов безопасности — увеличения числа поддерживаемых точек доступа, расширения UTM-функций, включения сервиса сбора статистики по безопасности сети для построения комплексных отчётов. Рост в этой категории в евро составил 20% год к году.

По-прежнему самым крупным остаётся Value-add-канал продаж — системные интеграторы и реселлеры. Его доля в продажах Zyxel Networks в 2021 г. выросла на 5%. Интересы данного канала, его потребителей и интеграторов решений по-прежнему остаются наивысшим приоритетом для Zyxel Networks. VARы составляют 57% от всех продаж Zyxel Networks в регионе.

На втором месте находятся онлайн-маркетплейсы, интернет-магазины и розничные игроки с долей 33%. Субдистрибьюторы, помогающие дотянуться до самых дальних уголков огромного региона, занимают третье место.

Число активных партнёров компании в регионе составило 2105. При этом в 2021 г. наблюдалась активная трансформация партнёрской базы: часть не выдержала конкуренции в условиях Covid-ограничений, а часть объединялась в более крупные структуры.

Zyxel Networks отмечает собственные успехи на Украине, где продажи выросли на 69% в евро. Отлично показала себя Белоруссия с ростом 38%. Обе страны нельзя назвать простыми с точки зрения условий ведения бизнеса, говорят в компании. Успех достигнут благодаря слаженной работе команды Zyxel Networks и предприимчивости, смелости и умению местных дистрибьюторов работать в своих регионах.

Дмитрий Танюхин, руководитель канального направления Zyxel Networks в России, СНГ и на Украине, сказал: «Несмотря на непрекращающийся дефицит полупроводниковых компонентов, мы запланировали рост в 2022 г. по нашему региону. 2021 г. показал нам, как нужно работать в условиях дефицита и с учётом Covid-ограничений. Успех бизнеса будет зависеть как от внешних факторов, так и от внутренней ситуации в компании. И если мы не в силах точно спрогнозировать внешнюю ситуацию, то, что касается внутренней кухни Zyxel Networks, тут есть большой повод для оптимизма. Расширяются линейки продуктов, совершенствуется система Nebula, ценовые предложения для СМБ-сегмента по-прежнему одни из лучших в индустрии. Всё это позволяет нам с оптимизмом планировать 2022 г.».