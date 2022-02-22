Ericsson представила возможность выделения смартфонам индивидуальных сегментов сети за счет новой функциональности Dynamic Network Slice Selection

Ericsson запустила решение Dynamic Network Slice Selection, что позволяет выделять устройствам 5G сразу несколько сегментов (слайсов) сети в различные моменты времени. Это позволит операторам гибко управлять услугами в сетях 5G, улучшит управление трафиком и повысит качество клиентского опыта.

Пользователи сети выиграют от внедрения дифференцированных услуг, одновременно получая базовый общий сегмент мобильного широкополосного доступа и специальные сегменты, например, для гейминга или сегмент с повышенным уровнем защиты для B2B-приложений.

Сегментация сети (network slicing) будет играть критическую роль, позволяя операторам предоставлять услуги для выхода на новые рынки и расширения существующего бизнеса. Сегментация сети уже зарекомендовала себя как основной способ предоставления кастомизированных услуг и пользовательских сценариев для предприятий в различных вертикальных отраслях, отличающихся специальными требованиями к сети, отмечают в Ericsson.

Участники экосистемы абонентских устройств также параллельно занимаются разработкой поддержки технологии network slicing для коммерчески доступных смартфонов.

Моника Зетзон (Monica Zethzon), руководитель направления решений пакетного ядра сети Ericsson, сказала: «Мы расширяем портфолио Ericsson 5G Core за счет добавления новых возможностей сегментации сети, представляя решение Ericsson Dynamic Network Slice Selection. Его внедрение позволит операторам обеспечивать дифференцированные услуги 5G своим B2B- и массовым клиентам за счет выделения нескольких сегментов сетевых ресурсов тому или иному устройству 5G».

На первом этапе появится возможность поддержки нескольких сегментов сети в корпоративных смартфонах с целью обеспечить их пользователям возможности высококачественного подключения. За этим последует поддержка услуг в смартфонах, задействованных на потребительском рынке, а также поддержка прочих устройств 5G.

Ericsson активно работает с экосистемой пользовательских устройств для внедрения стандартизованной в 3GPP поддержки политик выбора маршрута пользовательского оборудования (URSP – UE Route Selection Policy) для сетей 5G, чтобы обеспечить управление трафиком приложений на базе сегментирования сети.

URSP – это одна из новых функций, которые появляются одновременно в смартфонах и сетях 5G, позволяющая устройствам работать с несколькими сегментами сети на одном устройстве с возможностью обнаружения и динамического управления трафиком.

Решение Ericsson Dynamic Network Slice Selection, расширяющее портфолио 5G Core, поможет предприятиям обеспечить оптимальный выбор уровня безопасности для сегментов сети, предназначенных для обслуживания корпоративных устройств. Возможности, предоставляемые новым решением Ericsson, также будут играть роль в развертывании периферийных (edge) вычислений, поскольку они позволяют оптимизировать процесс взаимодействия терминалов с сетью.

Клиенты операторов получат выгоду за счет дифференциации качества услуг, предоставляя различные сетевые ресурсы отдельно для персональных и рабочих профилей. У пользователя может быть, например, один сетевой ресурс для общего мобильного широкополосного доступа, другой – специально для гейминга, а также выделенные сегменты для рабочего использования, включая, к примеру, сегмент с высоким уровнем безопасности для доступа к корпоративным приложениям видеоконференций и совместной работы. Разработчики приложений могут использовать эту технологию для улучшения качества работы своих приложений, например, ориентируясь на возможность использования сегмента ресурсов с гарантированной низкой задержкой.

Энди Хикс (Andy Hicks), главный аналитик Globaldata, сказал: «С внедрением Dynamic Network Slice Selection компания Ericsson расширяет возможности своего мощного облачного ядра 5G за пределы сети, вплоть до операционной системы устройства. Это важный шаг к тому, чтобы сетевые сегменты работали для реальных корпоративных пользователей с выделением ресурсов сети в зависимости от профиля пользователя».

В ноябре 2021 г. оператор Fareastone и Ericsson показали работу автономной сети 5G с поддержкой сквозной множественной сегментации ресурса сети на коммерчески доступном устройстве под ОС Android 12 на базе решения Ericsson 5G SA.

В январе 2021 г. Ericsson запустила решение 5G RAN Slicing, которое поддерживает кастомизируемые бизнес-модели и масштабирование ресурсов сети. Это решение расширяет возможности предоставления различных услуг в рамках общей инфраструктуры, а также обеспечивает оркестрацию сегментов сети для быстрого предоставления услуг.

Решение является необъемлемой частью комплексного предложения Ericsson по сквозной сегментации сети, включая домены BSS, OSS, ядра, 5G RAN и транспортной сети, что позволяет упростить внедрение решения Dynamic Network Slice Selection на сети оператора.