Yota подключит доступ к сервису Tinder

Теперь оплатить доступ к Tinder+ на неделю и месяц и к Tinder Gold на месяц можно с помощью Yota. При этом трафик на приложение станет безлимитным. Стоимость подключения составит от 99 руб. до 499 руб. зависимости от подписки и ее срока действия. Выбрать подходящий доступ можно в мобильном приложении Yota. Об этом CNews сообщили представители Yota.

«Tinder – это самый популярный сервис знакомств среди клиентов Yota. Теперь знакомиться и общаться в приложении станет еще комфортнее с помощью подключения Tinder+ и Tinder Gold и без траты интернет-пакета. Также клиенты Yota смогут оформить подписку на дополнительные функции сервиса по сниженной цене на первый срок использования», – отметила директор по продуктам и маркетингу Yota Ирина Пюскюлян.

При наличии Tinder+ или Tinder Gold, подключенного через Apple AppStore или Google Play Store, пользователю необходимо отключить его автоматическое продление и подключить услугу через Yota.

Также в мобильном приложении Yota можно подключить доступ к таким услугам, как «Yota Игры», «Yota Пресса», «Yota Книги», Yota + IVI и др.

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Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.