«ГПБ мобайл» обновляет линейку тарифов

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» * с 1 марта 2022 г. запускает новые тарифы в ряде регионов. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл».

«ГПБ мобайл» регулярно изучает потребности абонентов и учитывает их при разработке и совершенствовании продуктов и услуг. Именно поэтому оператор начинает поэтапное обновление линейки тарифов. Так, изменения коснутся наполнения тарифов и их стоимости. Всем новым абонентам в первый месяц после подключения будет удвоен тарифный пакет, добавятся новые безлимитные опции – мессенджеры Telegram и Messenger от Facebook, а пакеты минут на всех тарифах будут действовать на звонки по всей России.

Кроме того, будет доступен приятный бонус — 1000 руб. при переходе со своим номером, а также возможность получать скидку на абонентскую плату до 70% в рамках программы лояльности «Быть вместе» в регионах, на территории которых действует программа лояльности. Подробнее с новыми условиями можно ознакомиться на странице с тарифами.

Действующие тарифы «Легко», «Удобно», «Выгодно» и «Всегда» с прежними условиями станут архивными. Изменения тарифов коснутся Брянской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Омской, Томской и Тульской областей, Красноярского и Пермского края, Республик Бурятия и Коми. Абоненты из этих регионов, подключившиеся к ГПБ Мобайл до 1 марта 2022 г., а также абоненты из других регионов присутствия оператора продолжат пользоваться тарифами на прежних условиях.

*Под «ГПБ мобайл» понимается ООО «Новые мобильные коммуникации», ОГРН 1207700160590, лицензия Роскомнадзора №183555.