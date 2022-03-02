CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

Администрация Хошимина перешла на ВКС Videomost

Российская компания Spirit, разработчик программного сервера для видеоконференций Videomost с клиентскими приложениями на ПК и мобильных устройствах, объявила о расширении лицензии на использование Videomost в администрации Хошимина (Вьетнам).

Институт информации и коммуникационных технологий Хошимина (Ho Chi Minh City (HCMC) Information and Communication Technology Institute) использует Videomost для обеспечения ежедневных коммуникаций по ВКС в администрации Хошимина уже в течение 5 лет, начиная с 2016 г. В 2018 г. было произведено расширение лицензии и по количеству одновременных подключений к серверу, и по количеству рабочих мест с ВКС на ПК и мобильных устройствах. Сервер Videomost может устанавливаться внутри инфраструктуры организации и работать автономно без подключения к интернету, обеспечивая при этом видеосвязь для каждого сотрудника внутри организации на его рабочем месте.

Однако тенденция перехода на удаленный и гибридный формат работы большинства организаций, включая государственные институты и ведомства, привела к тому, что администрацией Хошимина было принято решение о развертывании дополнительного кластера для подключения удаленных сотрудников к процессу ежедневных коммуникаций и рабочим группам через интернет. И даже при таком сценарии внедрения Videomost гарантирует сохранность пользовательских данных и важной информации в отличие от облачных сервисов. Дополнительный кластер с сервером Videomost развернут внутри собственного ЦОДа администрации Хошимина и находится под полным контролем сотрудников организации без возможности доступа к нему посторонних лиц.

«Мы рады заявить, что качество и надежность нашего продукта высоко оценены администрацией Хошимина, и мы являемся постоянным поставщиком ВКС ПО для важных государственных коммуникаций Вьетнама», – сказал Александр Кравченко, директор по продажам международном рынке Spirit и Videomost.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Nokia заставили отказаться от поставок в Россию

Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона»

Ericsson прекращает поставки в Россию оборудования для сотовой связи

Российские ИТ-компании участвуют в международной выставке без упоминания России

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Показать еще

Наука

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022