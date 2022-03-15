МТС ускорила интернет на площадках ОЭЗ «Липецк» для компаний-резидентов

МТС завершила очередной этап развития сети мобильного интернета стандарта LTE на территории особой экономической зоны ППТ «Липецк». Модернизация базовых станций в местах повышенной нагрузки на сеть позволила на треть повысить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета на 20% для компаний-резидентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Потребности в высокоскоростном мобильном интернете растут не только у жителей региона, но и у бизнеса, у наших корпоративных клиентов, поэтому мы планомерно работаем над увеличением емкости сети и зоны покрытия LTE. ОЭЗ “Липецк” активно развивается, и я уверена, что наши совместные усилия будут способствовать развитию производства, что в итоге сможет улучшить качество жизни людей», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Инфраструктура МТС, размещенная на территории ОЭЗ «Липецк», включает в себя, в том числе, собственную сеть NB-IoT, и позволяет предприятиям внедрять современные цифровые сервисы: устройства, работающие на базе интернета вещей для удаленного мониторинга оборудования, умную видеоаналитику, контролирующую соблюдение норм производственной безопасности, облака.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.