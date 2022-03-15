Российский разработчик бесплатно предлагает 3 месяца сервиса для звонков через IP-телефонию

Российские банковские карты перестали работать за рубежом. Оплатить чешские, канадские, бельгийские программы для звонков невозможно. Но их можно бесшовно заменить отечественным продуктом — бизнес не остановится.

Некоторые компании уже столкнулись с тем, что зарубежные разработчики ПО отказывают российскому бизнесу. Некоторые ссылаются на техническую невозможность оплаты, но есть и те, кто говорит прямо — русским больше не рады. Время расставит всё по местам, а прямо сейчас надо искать выход и возможности. Они есть.

Сервис Softphone.Pro Team — это программа для звонков: номеронабиратель, журнал, список контактов, статусы операторов, аналитика и мощные возможности интеграции.

Softphone.Pro подходит и небольшим компаниям, и крупному бизнесу с собственными отделами поддержки и продаж, и независимым колл-центрам.

Интерфейс сервиса

Мгновенная интеграция

Softphone.Pro работает со всеми операторами связи и облачными АТС. Поддерживаются Asterisk и FreePBX. Сервис совместим с 1С, Excel, amoCRM, ZohoCRM, Битрикс24, МойСклад, YClients и многими другими решениями, даже самописными. Во всех случаях можно настроить

звонок по клику из внешнего приложения

ссылки вида callto, sip и tel

всплывающая карточка клиента

обработчик событий

Звонки

Softphone.Pro — это софтфон, которым удобно пользоваться долго. В каждом бизнесе есть те, кто говорит звонит и принимает звонки весь рабочий день. Поэтому интерфейс спроектирован так, чтобы любое действие можно было выполнить за 2 клика. Поэтому легко настраиваются и решаются такие рабочие ситуации, как

перевод и удержание

повторный набор в 1 клик

автоответ и переадресация

конференц-колл до 6 участников

вторая линия и голосовые сообщения

запись, постобработка и тэги

Внешний вид

Приложение можно настроить под себя — поменять расположение окон и оставить только нужные функции. Все основные кнопки сделаны крупными, всё под рукой, никто не ошибется. Размер окна масштабируется — увеличивается и уменьшается, все элементы управления при этом тоже меняют размер. Наконец, можно создавать свои собственные статусы, не ограничиваясь традиционными «онлайн», «офлайн» и «отошел».

Контроль процессов

Супервайзерам важно знать, как идут дела в моменте. Softphone.Pro Team визуализирует их и показывает такую информацию, как

использование рабочего времени

средняя нагрузка и перерывы

статистика по времени и географии

эффективность обработки звонков

Конечно, отчёты тоже можно кастомизировать в зависимости от задач бизнеса. Кроме того, совсем недавно были добавлены такие важные для руководителей возможности, как снимок рабочего дня, запись экрана и съемка оператора веб-камерой.

Централизованная настройка и безопасность

Компании с большими и распределенными командами обязательно оценят возможность удаленного управления и настройки софтфонов операторов. Операторам не нужно настраивать программу, а админу не надо бегать от компьютера к компьютеру — все настройки будут загружаться автоматически.

Софтфон работает сразу после установки. Оператор получает приглашение по почте. При первом же запуске после установки софтфон готов к работе. При увольнении оператора достаточно заблокировать его логин в личном кабинете. Таким образом, он не сможет подключаться к SIP серверу и выполнять другие действия, которые потенциально могут быть опасны. Настройки не хранятся на компьютере оператора, их невозможно посмотреть или скопировать оттуда.

Дополнительные возможности

Конечно, главное назначение звонилки — звонить, с этим Softphone.Pro справляется великолепно. Но он может больше, намного больше. Вот возможности, которые пригодятся многим:

поддерживаются 32 SIP-аккаунта

выбор SIP при исходящем звонке

уведомление о пропущенном вызове на почту

автоматическая запись

автозагрузка записей на сервер, в общую папку или облако

сохранение журнала звонков в web-сервис или приложение

параметры командной строки

горячие клавиши

синхронизация с Google Contacts

общая телефонная книга

переадресация на сотовый

Системные требования

Windows 7, 8, 8.1, 10.

MacOS 10.10 Yosemite или более новая.

100 Мб дискового пространства.

Попробуйте бесплатно полнофункциональную версию Softphone.Pro Team.