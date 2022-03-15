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Российский разработчик бесплатно предлагает 3 месяца сервиса для звонков через IP-телефонию

Российские банковские карты перестали работать за рубежом. Оплатить чешские, канадские, бельгийские программы для звонков невозможно. Но их можно бесшовно заменить отечественным продуктом — бизнес не остановится.

Некоторые компании уже столкнулись с тем, что зарубежные разработчики ПО отказывают российскому бизнесу. Некоторые ссылаются на техническую невозможность оплаты, но есть и те, кто говорит прямо — русским больше не рады. Время расставит всё по местам, а прямо сейчас надо искать выход и возможности. Они есть.

Сервис Softphone.Pro Team — это программа для звонков: номеронабиратель, журнал, список контактов, статусы операторов, аналитика и мощные возможности интеграции.

Softphone.Pro подходит и небольшим компаниям, и крупному бизнесу с собственными отделами поддержки и продаж, и независимым колл-центрам.

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Интерфейс сервиса

Мгновенная интеграция

Softphone.Pro работает со всеми операторами связи и облачными АТС. Поддерживаются Asterisk и FreePBX. Сервис совместим с , Excel, amoCRM, ZohoCRM, Битрикс24, МойСклад, YClients и многими другими решениями, даже самописными. Во всех случаях можно настроить

  • звонок по клику из внешнего приложения
  • ссылки вида callto, sip и tel
  • всплывающая карточка клиента
  • обработчик событий

Звонки

Softphone.Pro — это софтфон, которым удобно пользоваться долго. В каждом бизнесе есть те, кто говорит звонит и принимает звонки весь рабочий день. Поэтому интерфейс спроектирован так, чтобы любое действие можно было выполнить за 2 клика. Поэтому легко настраиваются и решаются такие рабочие ситуации, как

  • перевод и удержание
  • повторный набор в 1 клик
  • автоответ и переадресация
  • конференц-колл до 6 участников
  • вторая линия и голосовые сообщения
  • запись, постобработка и тэги

Внешний вид

Приложение можно настроить под себя — поменять расположение окон и оставить только нужные функции. Все основные кнопки сделаны крупными, всё под рукой, никто не ошибется. Размер окна масштабируется — увеличивается и уменьшается, все элементы управления при этом тоже меняют размер. Наконец, можно создавать свои собственные статусы, не ограничиваясь традиционными «онлайн», «офлайн» и «отошел».

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Контроль процессов

Супервайзерам важно знать, как идут дела в моменте. Softphone.Pro Team визуализирует их и показывает такую информацию, как

  • использование рабочего времени
  • средняя нагрузка и перерывы
  • статистика по времени и географии
  • эффективность обработки звонков

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Конечно, отчёты тоже можно кастомизировать в зависимости от задач бизнеса. Кроме того, совсем недавно были добавлены такие важные для руководителей возможности, как снимок рабочего дня, запись экрана и съемка оператора веб-камерой.

Централизованная настройка и безопасность

Компании с большими и распределенными командами обязательно оценят возможность удаленного управления и настройки софтфонов операторов. Операторам не нужно настраивать программу, а админу не надо бегать от компьютера к компьютеру — все настройки будут загружаться автоматически.

Софтфон работает сразу после установки. Оператор получает приглашение по почте. При первом же запуске после установки софтфон готов к работе. При увольнении оператора достаточно заблокировать его логин в личном кабинете. Таким образом, он не сможет подключаться к SIP серверу и выполнять другие действия, которые потенциально могут быть опасны. Настройки не хранятся на компьютере оператора, их невозможно посмотреть или скопировать оттуда.

Дополнительные возможности

Конечно, главное назначение звонилки — звонить, с этим Softphone.Pro справляется великолепно. Но он может больше, намного больше. Вот возможности, которые пригодятся многим:

  • поддерживаются 32 SIP-аккаунта
  • выбор SIP при исходящем звонке
  • уведомление о пропущенном вызове на почту
  • автоматическая запись
  • автозагрузка записей на сервер, в общую папку или облако
  • сохранение журнала звонков в web-сервис или приложение
  • параметры командной строки
  • горячие клавиши
  • синхронизация с Google Contacts
  • общая телефонная книга
  • переадресация на сотовый

Системные требования

  • Windows 7, 8, 8.1, 10.
  • MacOS 10.10 Yosemite или более новая.
  • 100 Мб дискового пространства.

Попробуйте бесплатно полнофункциональную версию Softphone.Pro Team.

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