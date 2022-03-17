«Эр-телеком» и ОмГАУ подписали соглашение о сотрудничестве

«Эр-телеком холдинг» и Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина (Омский ГАУ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ создан в целях реализации мероприятий по привлечению инвестиций в экономику Омской области и реализации новых проектов на территории региона.

«Наша компания принимает активное участие в развитии региона, в том числе аграрного сектора, который является одним из приоритетных направлений в РФ. В январе 2022 г. совместно с научными организациями Омской области был запущен пилотный проект по созданию сети агрометеостанций, что позволит ученым более точно отслеживать влияние климата и научных разработок на сельскохозяйственные культуры в зоне рискованного земледелия», – сказал Станислав Дариенко, межрегиональный директор Западной Сибири «Эр-телеком холдинга».

Омский ГАУ принимает участие в данном проекте в качестве партнера и эксперта, поддерживая предложения «Эр-телеком», и планирует включить совместные высокотехнологичные разработки в программу подготовки студентов, способствовать их реализации на практике.

Также «Эр-телеком» и Омский ГАУ обсуждают возможность реализации совместного проекта по созданию карбонового полигона – территорий с уникальной экосистемой, которая позволяет проводить ряд важнейших исследований в сфере экологии, в том числе по разработке и испытанию технологий контроля углеродного баланса.

«Наш университет один из первых в России создал карбоновый полигон и уже получил значимые результаты, в части технологий реализации климатических проектов в сельском и лесном хозяйстве, методов наземного и дистанционного мониторинга эмиссии и секвестрации СО2. В рамках развития цифровых компетенций обучающихся, мы уже включили в учебный процесс использование данных сети агрометиостанций «Эр-телеком». Мы готовы двигаться дальше, и сотрудничество с компанией «Эр-телеком» открывает для этого новые возможности», – отметила ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова.