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«Спектр» и ТГУ договорились о совместном развитии телекоммуникационных технологий

Телекоммуникационный вендор «Спектр» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключил соглашение с Национальным исследовательским Томским государственным университетом (ТГУ). Соглашение предполагает возможность совместных научно-технических работ в области 5G и последующих поколений мобильной связи, а также создания в ТГУ кафедры телекоммуникационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Спектра».

К проведению совместных НИР «Спектра» и ТГУ будут привлекаться студенты вуза. Соглашение также определяет планы по созданию на базе ТГУ профильных лабораторий для изучения и тестирования различных технологий связи.

«Острая нехватка профильных специалистов на рынке телекоммуникаций создает серьезные барьеры при создании решений в области беспроводной связи. Соглашение с ТГУ также позволит «Спектру» частично покрыть свою потребность в высококвалифицированных кадрах для разработки 5G-решений. В ближайшее время мы также планируем начать сотрудничество с рядом других ведущих вузов России», – сказал генеральный директор «Спектра» Павел Смирнов.

«Сегодня телекоммуникации, в частности, сети пятого поколения является одним из гарантов развития промышленности, бизнеса, науки и так далее. Автоматизация, IoT, голографические технологии, AR/VR, телемедицина – это будущее, к которому приложат руку и наши выпускники. Сотрудничество со “Спектром” позволит ТГУ проводить высококлассную подготовку телеком-специалистов. У студентов новой кафедры также будет возможность получить реальный опыт, благодаря стажировке в “Спектре”», – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Для студентов ТГУ также прорабатывается проведение ежегодных профильных Олимпиад в области радиотехники, программирования и перспективных технологий мобильной связи. Победители олимпиады смогут получить возможность заключения контракта на целевое обучение в магистратуре.

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Спектр – национальный вендор телекоммуникационных решений в области мобильной связи. Компания была создана госкорпорацией «Ростех» в 2021 г. для обеспечения реализации «дорожной карты» развития высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения». Спектр является разработчиком системного проекта и организатором серийного производства решений 5G. Спектр занимается разработкой и производством решений мобильной связи, развитием сетей радиодоступа, интеграцией и развитием сетевой инфраструктуры. Спектр также занимается созданием и развитием российского LTE-оборудования: как для Private-сетей, так и для операторов связи.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др.

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