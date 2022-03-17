CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

В МТС назначен руководитель ESG-центра

МТС объявила о создании центра ESG, руководителем которого назначен Юрий Савельев.

Основными задачами центра ESG станет реализация ESG-стратегии группы МТС, тиражирование лучших ESG-практик в различных бизнес-вертикалях экосистемы МТС, а также управление портфелем коммерческих продуктов, направленных на решение актуальных социальных и экологических задач общества.

«Следование трендам ESG стало неотъемлемой частью стратегий развития крупнейших компаний, как международных, так и российских. Благодаря созданию центра ESG мы планируем сфокусировать в «одном окне» работу над задачами, связанными как с реализацией стратегии МТС по устойчивому развитию и системному внедрению ESG-инициатив для оптимизации бизнес-процессов компании, так и с расширением продуктового портфеля МТС за счет инновационных продуктов и решений, направленных на повышение устойчивости развития наших партнеров и клиентов. Я уверена, что именно способность технологических компаний решать актуальные задачи социальной и экологической повестки за счет запуска и развития инновационных ИТ-решений во многом будет стимулировать диалог между обществом и бизнесом в России в ближайшие годы», – отметила вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

Юрий Савельев начинал карьеру в юридических подразделениях «Лентрансгаза» и «Северо-Западного телекома». В 2007-2008 гг. работал в отделе бизнес-консультирования «КПМГ в России и СНГ». В МТС пришел в 2008 г. в департамент стратегического планирования, отвечал за реализацию программ по стратегическим партнерствам. В 2016 г. назначен на позицию главного эксперта по стратегическим проектам, на данной позиции курировал взаимодействие МТС с глобальными партнерами. С 2020 г. по настоящее время Юрий возглавляет кросс-функциональную рабочую группу МТС по экологии и ответственному финансированию в рамках построения системы углеродного менеджмента МТС.

В 2002 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, также имеет диплом и степень MA по специальности «мировой финансовый менеджмент» Университета «Нортумбрия» (Великобритания).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта

Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft

Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки

Племянник Назарбаева арестован из-за махинаций в главном телеком-операторе страны

«Мегафон» разогнал мобильный интернет почти до скорости 5G

Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022