CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент
|

Wasd.tv запустил программу поддержки стримеров

МТC объявила о старте программы поддержки для стримеров и блогеров платформы Wasd.tv. Создатели контента смогут получать 100% дохода от монетизации в течение трёх месяцев.

Партнёрская программа Wasd.tv позволяет авторам контента зарабатывать на стримах с помощью размещения рекламы и платных подписок. При вступлении в программу до 20 июня 2022 г. пользователи смогут получать 100% дохода от монетизации в течение последующих 90 календарных дней. Меры поддержи распространятся и на уже зарегистрированных участников — такие условия будут действовать для них с 20 марта по 20 июня 2022 г.

Для того, чтобы зарабатывать на Wasd.tv, стримеры могут оставить заявку на вступление в партнёрскую программу на платформы. Подключение к программе происходит в онлайн-режиме.

Помимо стримов, на Wasd.tv доступны форматы постов, которые отображаются на странице каналов как персональная лента. С их помощью авторы могут делиться новостями и привлекать новых зрителей на трансляции. Просматривать посты могут все пользователи – как авторизованные, так и неавторизованные.

Интерактивная медиаплатформа Wasd.tv — стриминг-платформа для потоковых онлайн-трансляций, на базе которой МТС развивает различные решения в области гейминга, профессионального киберспорта, развлекательного контента. Сервис доступен на ПК и на устройствах с ОС Android и iOS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта

Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft

Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки

Племянник Назарбаева арестован из-за махинаций в главном телеком-операторе страны

«Мегафон» разогнал мобильный интернет почти до скорости 5G

Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022