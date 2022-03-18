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Navitel обновила систему «Навител мониторинг»

Navitel объявила о выпуске масштабного обновления «Навител мониторинг» — многофункциональной интеллектуальной системы мониторинга транспорта и других подвижных объектов, позволяющей в режиме реального времени получать точные координаты местоположения автомобиля, его маршрут и направление движения, а также такие параметры как пробег, скорость, расход топлива и т.д.

В обновленной версии программы «Навител мониторинг» существенно улучшена функциональность, а также исправлены ошибки, влиявшие на работу диспетчерской системы.

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