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Yota: количество звонков в роуминге увеличилось более чем в 4 раза с начала 2022 года

Yota проанализировала количество звонков и SMS, а также интернет-трафик клиентов в поездках за рубежом в период с 1 января по 14 марта 2022 г. Статистика говорит, что пользователи за границей стали общаться через голосовую связь гораздо чаще. Например, на 8 марта пришлось в 4,5 раза больше звонков, чем в это же число в январе.

Самая большая доля от общего интернет-трафика с начала года — почти половина — пришлась на социальные сети: Instagram (35%) и «Вконтакте» (15%). Также большими объемами данных обменивались в мессенджерах Whatsapp (12%) и Telegram (20%).

Чуть меньше интернет-трафика в роуминге потрачено на Youtube (8%) и Tiktok (7%), а также стриминговые платформы Okko, Ivi, «Амедиатека», more.tv, Netflix — 3% на все перечисленные сервисы.

«Значительный рост в течение всего периода зафиксирован в использовании звонков в роуминге в Турции (+90%), Армении (+82%) и Грузии (+69%). Количество исходящих SMS также увеличилось — в середине марта короткими сообщениями за рубежом клиенты Yota стали обмениваться в 20 раз чаще, чем в начале января. Похожая ситуация складывается и с мобильным трафиком. В заграничных поездках клиенты Yota стали пользоваться интернетом почти в два раза больше», – сказала директор по маркетингу Yota Ирина Пюскюлян.

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