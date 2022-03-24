IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу

В заседании столичного парламента с борта Международной космической станции принял участие Герой России, космонавт, депутат МГД Олег Артемьев. Подключение было реализовано на отечественной платформе видеоконференцсвязи IVA MCU, разработанной компанией IVA Technologies.

С околоземной орбиты был представлен проект закона города Москвы «О наградах и почетных званиях города Москвы», касающийся учреждения нового почетного звания – «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы». И сделано это было с использованием современных информационных технологий, играющих ключевую роль в развитии столицы.

Реализация проекта организации дистанционного участия Олега Артемьева из космоса стала возможной благодаря поддержке «Роскосмоса», Департамента информационных технологий города Москвы и Московской городской Думы города Москвы.

«Современные технологии видеоконференцсвязи давно уже стали доступными и фактически стерли барьеры, ограничивающие интерактивные коммуникации в современном мире. Именно они позволили реализовать сегодня то, что еще не так давно казалось фантастикой. Российская система ВКС обеспечила полноценную видеосвязь с орбитальной космической станцией. Мы по праву гордимся этим событием и признательны всем тем организациям и конкретным людям, благодаря которым удалось реализовать этот значимый и очень интересный проект» , – отметил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies.