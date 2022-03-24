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«Спектр» и ЛЭТИ объявили о планах по обучению телеком-инженеров

Телекоммуникационный вендор «Спектр» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключил соглашение с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ». Соглашение предполагает научно-исследовательскую кооперацию в сфере развития 5G и будущих поколений связи и разработку профильных магистерских программ.

В рамках развития профильных образовательных программ ЛЭТИ сотрудники «Спектра» будут привлекаться для проведения лекций и семинаров по теме телекоммуникаций. Специалисты компании также будут принимать участие в разработке учебной и научно-методической литературы.

«На сегодняшний день в российских вузах не хватает современных материалов для обучения студентов и практических занятий для получения прикладных навыков. Совместная работа специалистов «Спектра» и профессоров ЛЭТИ поможет создать актуальную учебную программу для подготовки специалистов в области телекоммуникаций», – отметил генеральный директор «Спектра» Павел Смирнов.

В офисе «Спектра» в Москве планируется организация практической подготовки студентов с использованием современного телеметрического и измерительного оборудования. «Спектр» и ЛЭТИ также планируют реализацию совместных научно-исследовательских работ и проектов.

«Подготовку студентов в области радиотехники и телекоммуникаций ЛЭТИ ведет практически с самого основания университета. Наши ученые, студенты и аспиранты ведут активную научно-исследовательскую деятельность в интересах развития этих отраслей. В 2020 г. в ЛЭТИ был открыт Центр коллективного пользования «Безэховая камера», который позволяет проводить точные антенные измерения, необходимые при создании систем связи. Кооперация со «Спектром», в том числе использование современного оборудования компании, позволит ЛЭТИ существенно продвинуться в изучении и разработке перспективных систем связи, а также внесет в образовательный процесс необходимую практическую составляющую», – сказал ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Шелудько.

«Спектр» и ЛЭТИ прорабатывают вопрос проведения совместных научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий. На них специалисты отрасли и студенты ЛЭТИ смогут принять участие в обсуждении актуальных вопросов развития науки и высокотехнологичного производства и образования.

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