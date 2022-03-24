Технологии VK помогли «Мегафону» запустить первую мультиподписку

«VK цифровые технологии» и Nexign помогли «Мегафону» разработать мультиподписку на популярные цифровые сервисы. С помощью платформы in-memory-вычислений (вычислений в оперативной памяти) Tarantool и технологий Nexign Microservices Framework компания включила в «Мегафон плюс» различные сервисы: онлайн-кинотеатры Start и Ivi, книжный сервис Mybook и музыкальное приложение «Сберзвук». При этом мультиподписка доступна абонентам всех телеком-операторов.

«Мегафон плюс» состоит из партнерской платформы, реализованной на базе Tarantool Enterprise, и Customer Data Integration (CDI) системы. Партнерская платформа помогла синхронизировать внутренние проекты оператора и сервисы партнеров, что позволило создать в подписке единый каталог продуктов разных игроков рынка. Она хранит данные обо всех подписках и позволяет внутренним системам определять, какие целевые действия совершил пользователь: например, активировал подписку или приостановил ее. Также с помощью платформы можно отслеживать, чтобы каждый пользователь подключил подписку только один раз.

Tarantool позволила упростить и ускорить интеграцию партнерских сервисов. Решение на базе технологий VK позволяет выдерживать нагрузку более чем в 30 тыс. запросов в секунду и поддерживать стабильную работу всех систем. Высокие показатели производительности обеспечиваются благодаря поддержке in-memory формата СУБД и работе высоконагруженного приложения в одном адресном пространстве с используемыми данными.

CDI объединяет информацию о пользователях подписки-абонентах «Мегафона» и регистрирует клиентов других операторов, которые активировали мультиподписку. Записи сопоставляются с информацией от партнерских сервисов, благодаря чему решение помогает контролировать корректность подключения каждого пользователя.

«Наш продукт рассчитан на многомиллионную аудиторию, поэтому главным критерием при выборе технологии хранения данных для нас являлось минимальное время отклика при высоких нагрузках системы. Решение Tarantool Enterprise полностью отвечает этому требованию. Внедрение решения позволило нам реализовать проект в сжатые сроки», — отметил Григорий Цомык, директор по развитию открытой экосистемы «Мегафона».

«Одной из задач проекта была необходимость интегрировать API сервисов партнеров с логикой внутренних продуктов «Мегафона». Все сервисы имеют собственные жизненные циклы, API и подписную модель. Нам нужно было синхронизировать подключение и взаимодействие пользователей со всеми сервисами и увязать это с логикой работы биллинговой системы оператора, — отметил Александр Виноградов, руководитель платформы Tarantool. — Технологии Tarantool позволили решить эту задачу. Наш продукт востребован в enterprise-сегменте как раз потому, что позволяет модернизировать ИТ-системы без необходимости перестраивать базовую ИТ-инфраструктуру компании».