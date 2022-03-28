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Минцифры в несколько раз увеличивает объем грантов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на встрече с представителями ИТ-отрасли по подготовке третьего пакета мер поддержки отметил, что планируется в несколько раз увеличить объем грантов, которые будут выделяться по линии министерства в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Мероприятие прошло в Координационном центре Правительства. В нем также приняли участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Много новых ниш. Мы решили, что этот процесс нужно поддержать, прежде всего, финансово. Мы в несколько раз увеличиваем объем грантов, которые будут выделяться по линии министерства в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Мы планируем только в этом году выделить гранты на сумму 20 млрд руб. по двум основным линиям: первая – на замещение корпоративных решений через крупных якорных заказчиков, которые могут у себя внедрять инновационные российские решения и, естественно, те пользовательские продукты, которые не связаны с корпоративным сегментом тоже будут нами финансироваться», – сказал Максут Шадаев.

Минцифры России также озвучило предложения по налоговым льготам: это налог на прибыль до 2025 г. – 0%, далее – 3% и тарифы страховых взносов – 7,6%. Предлагается распространить льготы на компании, получающие доходы от услуг: доработки, внедрения и поддержке любого российского ПО; продажи онлайн-рекламы на своих платформах; предоставления платного доступа к контенту, в том числе по подписке; оказания образовательных услуг с использованием онлайн-платформ; разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов.

Глава Минцифры также уточнил, что разработанный министерством проект постановления о предоставлении отсрочки от армии ИТ-специалистам находится в Правительстве. Кроме того, рассматривается вариант, при котором льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет.

Максут Шадаев также предложил софинансировать до 80% расходов на онлайн-рекламу российских продуктов, создать отраслевые и региональные центры компетенций и проводить отраслевые мероприятия для презентации лучшей практики импортозамещения.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что необходимо поднять на достойный уровень имидж российских ИТ-продуктов. Вице-премьер подчеркнул, что государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места. Главы регионов должны приложить максимум усилий для загрузки ИТ-специалистов в своих проектах. Он отметил, что цель встречи – получить реакцию айтишников на введенные меры и обсудить инициативы в следующий пакет поддержки ИТ-индустрии.

Вице-премьер уточнил, что сейчас в России создаются проекты, которые не имеют аналогов в мире.

Минцифры России через неделю запустит сайт, где будут собраны идеи по мерам поддержки ИТ-отрасли и можно будет отслеживать статус данных мер.

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