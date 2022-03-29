Павел Тулубьев назначен коммерческим директором «Мегафона»

Павел Тулубьев занял должность коммерческого директора с 28 марта 2022 г. На этой позиции он будет курировать блок B2C «Мегафона». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В зону ответственности Павла войдет разработка и продвижение продуктов в сегменте B2C в области мобильной и фиксированной связи, развитие открытой экосистемы «Мегафона», бренд и маркетинговые коммуникации, а также направление клиентского опыта.

«Мы рады приветствовать Павла в команде. Сегодня телеком-отрасли особенно важно оперативно реагировать на происходящие изменения, видеть современные потребности клиентов и предлагать актуальные решения. Я уверен, что профессиональный опыт Павла в области розничных проектов и клиентского сервиса поможет “Мегафону” усилить свои позиции на рынке телеком-услуг и предложить самый качественный продукт», - сказал генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

Павел Тулубьев окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, защитил степень кандидата экономических наук в Институте экономики РАН.

До прихода в «Мегафон» Павел работал в АО «Почта Банк», куда пришел в 2013 г. на позицию руководителя службы CRM. В 2015 г. занял пост клиентского директора, курируя CRM, управление клиентского опыта, контакт-центр и урегулирование претензий. В 2017 г. вошел в состав правления банка, а в декабре 2020 г. занял позицию заместителя председателя правления, на которой также курировал развитие розничной и партнерской сети, digital-маркетинга и программы лояльности.

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«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 74,4 млн клиентов.