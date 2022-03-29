CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ Мобайл» стало доступно в ХМАО, ЯНАО и Тюмени

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в трех новых регионах. Теперь эта опция доступна жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ Мобайл».

С 29 марта 2022 г. подключиться к «ГПБ Мобайл» через eSIM можно в офисах обслуживания в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тюмени и Тюменской области. Кроме того, можно заказать eSIM на дом на сайте оператора, выбрав регион проживания. Подключение к услугам происходит после заключения договора оказания услуг связи путем сканирования QR-кода. С помощью QR-кода абонент может установить на виртуальную SIM-карту настройки оператора.

Нина Цирулик, генеральный директор «ГПБ Мобайл», ранее поделилась планами оператора по запуску возможности подключения к услугам связи по технологии eSIM в новых регионах. Также она сообщила, что оператор рассматривает возможность дистанционного заключения договора на услуги мобильной связи в мобильном приложении «ГПБ Мобайл».

eSIM – это виртуальная SIM-карта, которая встроена в телефон. С ней абонент может пользоваться сразу несколькими номерами, даже если его телефон не поддерживает две SIM-карты. Технология удобна и безопасна: eSIM можно использовать одновременно с пластиковой SIM-картой с разными номерами и тарифами на одном устройстве, ее нельзя потерять или сломать, а данные на ней защищены блокировкой смартфона. Технологию поддерживают большинство современных моделей телефонов. Перечень моделей телефонов, которые поддерживают eSIM, можно найти на сайте «ГПБ Мобайл».

Для абонентов, которые подключаются к «ГПБ Мобайл» по eSIM, доступны все тарифы оператора и бонусы: удвоение тарифного пакета в первый месяц после подключения и 1000 бонусных рублей на мобильный счет за переход со своим номером.

В случае перехода на eSIM «ГПБ Мобайл» со своим номером абоненту будет необходимо получить SIM-карту или eSIM оператора с временным номером. Процесс переноса номера займет не более восьми дней, после чего абонент сможет пользоваться eSIM оператора ГПБ Мобайл и получит 1000 руб. за переход со своим номером.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Власти обещают защитить россиян от безудержного роста цен на сотовую связь

Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта

Россияне могут остаться без сотовой связи. Грядут масштабные сбои в работе сетей

Хозяева МТС отказались от контрольного пакета акций компании

МТС начинает продавать «Мой офис» бизнесу и госструктурам

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022