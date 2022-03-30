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«Эр-телеком» проследит за погодой в Башкортостане

«Эр-телеком холдинг и Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан договорились о сотрудничестве.

Основной для подписания соглашения послужила необходимость в решении приоритетных задач по автоматизации и цифровизации агропромышленного комплекса Республики Башкортостан. Документ позволит взаимодействовать в вопросах агрометеомониторинга для устойчивого развития отрасли в регионе.

«Мы понимаем, что сегодня сельскому хозяйству республики сложно развиваться без активного освоения цифровых технологий, – сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Если мы будем заблаговременно внедрять и осваивать «цифру», то сможем снизить зависимость от погодных условий в отрасли и существенно увеличить эффективность работы».

Осенью 2021 г. «Эр-телеком» и Министерство сельского хозяйства республики уже запустили совместный пилотный проект, установив на территории одного из предприятий две агрометеостанции. Проект позволяет продемонстрировать работу оборудования, оценить разнообразие и ценность получаемых данных для планирования сельскохозяйственной деятельности и принятия решений.

«Погода переменчива, но ее можно и нужно контролировать. Наблюдение за климатическими показаниями позволяет правильно выстраивать работу аграрного предприятия, переходя от реактивной модели реагирования к проактивной, то есть когда есть возможность заранее планировать те или иные работы, опираясь на данные, получаемые от метеостанций», – сказал Евгений Норов, руководитель инновационных проектов «Эр-телеком холдинга».

В Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан заинтересованы в развитии совместной деятельности, кроме того к проектам планируется привлечь Башкирский государственный аграрный университет (БашГАУ) для получения дополнительных рекомендаций на основании данных цифрового сервиса.

«Проект по агрометеостанциям – это начальная точка совместной работы. Мы видим, что у нас складываются долгосрочные отношения. Мы системно подходим к запросам на необходимые решения, и в ближайшее время предложим министерству ряд инновационных сервисов для совместного продвижения и развития отрасли. Наша основная цель – это минимизация себестоимости готовой сельскохозяйственной продукции, получение абсолютного урожая, повышение продуктовой прибыльности», – сказал Евгений Норов.

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