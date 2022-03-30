Нижегородский институт прикладных технологий перешел на безопасную облачную телефонию «Телфин»

Российский телеком-провайдер «Телфин» завершил цифровизацию коммуникационной телефонной сети Нижегородского института прикладных технологий. Крупнейший нефтесервисный институт в России перешел на виртуальные телефонные номера «Телфин». Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Нижегородский институт прикладных технологий (НИПТ) с широкой сетью российских и иностранных филиалов модернизирует коммуникационную сеть и ведет глобальное расширение своей деятельности за счет подключения и использования виртуальных городских номеров Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, Перми, Омска и Ставрополя.

Особенность виртуальных телефонных номеров заключается в том, что они не привязаны к адресу компании и местоположению абонентов. Все коммуникации с клиентами и партнерами из регионов России и других стран мира специалисты НИПТ могут вести непосредственно из головных офисов в Нижнем Новгороде и Москве. Благодаря возможности переадресации звонков на мобильные номера все вызовы оперативно обрабатываются, даже если сотрудники компании находятся не на рабочем месте.

«Нижегородский институт прикладных технологий оказывает широкий спектр услуг в сфере проектирования, строительства, энергетики, биотехнологий. Одномоментно специалисты НИПТ участвуют в нескольких проектах, поэтому ежедневно в компанию поступают десятки и даже сотни звонков от клиентов и подрядчиков. Чтобы поддерживать оперативную связь с рабочей группой, а также не терять запросы от потенциальных заказчиков, организации необходима не только надежная, но и многофункциональная связь с широким набором дополнительных сервисов и возможностей для персонализированного общения», — сказал Азрет Эльканов, директора по информационным технологиям НИПТ.

Дополнительно для бизнес-коммуникаций в качестве автоматического определителя телефонного номера институт прикладных технологий использует виртуальный номер в коде 8800. Клиенты по всей России могут бесплатно связаться со специалистами компании. В данном случае все расходы по местным и междугородным обращениям берет на себя НИПТ. В 2022 г. благодаря использованию большого числа региональных номеров и телефона в федеральном коде 8800 компании удалось увеличить поток региональных клиентов на 29%. И это далеко не предел, по данным аналитиков «Телфин», рост числа обращений за счет использования виртуальных многоканальных номеров может достигать 45-50%.

«Помимо организации единой качественной телеком-инфраструктуры во всех филиалах НИПТ перед нами также стоит задача обеспечения информационной безопасности во всех подразделениях на территории России и в других странах мира. Многоуровневая система фрод-контроля “Телфин” позволяет определять подозрительную активность на линиях и минимизировать число мошеннических звонков. Дополнительной мерой безопасности от несанкционированного доступа является надежная схема подключения с использованием виртуальных туннелей», — отметил Азрет Эльканов.

«Для таких крупных игроков российского рынка, как Нижегородский институт прикладных технологий вопрос безопасной работы телеком-инфраструктуры сегодня выходит на первое место. Чтобы снизить риски для наших клиентов, мы предлагаем специальные сервисы, например, “Телфин. VoiceVPN”, а также дополнительно рекомендуем назначать роли для пользователей и разделять их права доступа к телеком-сервисам, вести журнал действий с информацией о каждом входе с указанием IP-адреса, настраивать правила исходящих звонков», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

В 2022 г. Нижегородский институт прикладных технологий продолжает развивать географию своего присутствия в ключевых регионах России. Для минимизации финансовых и временных издержек компания планирует осуществлять выход на новые рынки сбыта на первом этапе посредством виртуальных телеком-решений. Благодаря IP-телефонии региональные представители могут без личного присутствия проводить подготовительные работы по покупке и аренде коммерческих помещений для организации работы офисов и складских помещений «с нуля».

***

«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. «Телфин» входит в топ-10 ведущих поставщиков облачных сервисов в России согласно рейтингу агентства CNews 2017 г.