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Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве

Эксперт в области защиты от DDoS-атак компания Qrator Labs открыла четвертый центр очистки трафика в Москве. Новая точка присутствия запущена в дата-центре IXcellerate.

Расширение сети Qrator Labs − новый шаг в реализации ее стратегии. Компания инвестирует в развитие собственной инфраструктуры, чтобы поддерживать максимально высокий уровень защиты от киберугроз на фоне высоких темпов цифровизации экономики − как в России, так и на международном уровне. Ключевыми заказчиками Qrator Labs являются представители банковского сектора, транспортной индустрии, электронной коммерции, образовательные ресурсы, а также компании игровой сферы, туризма и другие. Трафик пользователей фильтруют 15 центров очистки, 4 из которых расположены в Москве.

Qrator Labs размещает в дата-центре IXcellerate MOS1 серверные стойки высотой 48 юнитов для поддержания и развития собственной сетевой и серверной инфраструктуры. Гарантированная мощность энергоснабжения составляет 5 кВт. IXcellerate обеспечивает полное энергорезервирование через однофазное подключение по двум лучам. Заказчику доступно дистанционное техобслуживание и возможности удаленных работ силами инженеров IXcellerate в рамках сервиса remote hands. Магистральный доступ к сети интернет предоставляется оператором связи «Мегафон» с пропускной емкостью 100G, резервирование дополнительно организовано через телекоммуникационную сеть «Мастертел».

В качестве партнера − провайдера услуг ЦОД компания Qrator Labs искала исполнителя, который смог бы обеспечить высокую сервисную доступность и надежность инфраструктуры на уровне мировых стандартов (99,999%). Обязательным условием для сотрудничества была нейтральность дата-центра, так как возможность быстрого переключения на альтернативных поставщиков связи является существенным фактором успеха в случае возникновения внешних угроз и других форсмажорных обстоятельств. Компания IXcellerate соответствует всем этим требованиям благодаря собственной партнерской экосистеме, которая объединяет более 50 операторов связи, 4 платформы по обмену трафиком (включая собственную платформу Eurasia Peering IX) и десятки других технологических компаний.

Открытие новой точки в дата-центре IXcellerate позволит Qrator Labs предоставлять сервис по защите от DDoS-атак еще большему числу российских клиентов и обеспечить высокую производительность фильтрации трафика. Эксплуатационный режим, поддерживаемый IXcellerate, обеспечивает провайдеру возможность предотвращать атаки на сайты и другие ресурсы своих клиентов без временных отключений стойко-мест и остановки текущей работы серверов.

«Наша клиентская база стремительно растет, и это закономерный процесс. Российский бизнес все больше переходит в онлайн-формат и нуждается в надежной защите своих интернет-ресурсов. Мы открыли новую точку присутствия в дата-центре IXcellerate не только в силу его надежности и безупречной репутации. Здесь хранят свои данные многие из наших клиентов, а в IXcellerate экосистема связи предполагает возможность подключения к любому из требуемых операторов», – сказал Александр Лямин, основатель и генеральный директор Qrator Labs.

Андрей Аксенов, CEO IXcellerate, отметил: «Конкурентная борьба и уровень кибер-угроз увеличиваются день ото дня, а значит гигиена в сети и профилактика сбоев становятся жесткой необходимостью для всех корпоративных пользователей интернета независимо от масштаба и профиля деятельности. Чем выше темпы цифровизации, тем сильнее потребность компаний в надежной защите своих данных и бесперебойной работе цифровых ресурсов. Мы рады усилить нашу партнерскую экосистему и объединить усилия с Qrator Labs − компанией-лидером в сфере защиты от DDOS атак».

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