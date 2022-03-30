«Тринити» полностью обновила сетевую инфраструктуру кинокомплексов «Мираж синема» на базе оборудования Huawei

«Тринити» завершила проект построения сетевой инфраструктуры сети кинотеатров «Мираж синема» на базе оборудования Huawei, устранив все недостатки, построив масштабируемую, управляемую и безопасную сетевую инфраструктуру, способную обеспечить бесперебойную работу ЛВС компании.

Сеть кинотеатров «Мираж синема» — это 23 современных кинотеатра в 9 городах России от Мурманска до Урала, 174 кинозала и более 20475 посадочных мест. За последние 2 года сеть кинотеатров значительно выросла и сетевой трафик компании увеличился в 3 раза.

С учетом быстро роста сети кинотеатров и дальнейших планов по развитию, текущая сетевая инфраструктура перестала справляться с нагрузкой. Происходили постоянные сбои в работе программного обеспечения (оборудование просто не справлялось с объемами передаваемой информации), регулярные зависания сетевого оборудования в кинокомплексах, отсутствовала как таковая сетевая защита, DMZ и современное решение по удаленному доступу.

Специалистами «Тринити» были рассмотрены технологические решения от вендоров Cisco, Huawei и Mikrotik. После анализа всех параметров выбор был сделан в пользу решения на базе оборудования Huawei.

Представленное решение на базе оборудования компании Huawei для интеллектуальной IP-сети, адаптированное к кампусной сети и сценариям сетевой безопасности, обеспечивает высокую производительность, интеллектуальные функции и возможность автономного управления сетью.

«При разработке дизайна ИТ-инфраструктуры на оборудовании Huawei наши специалисты учли сетевые тенденции и лучшие практики для получения отказоустойчивой, резервируемой и безопасной сетевой инфраструктуры. Дизайн предложенной сети является универсальным и соответствует изменяющимся потребностям организации», – сказал Игорь Абрамов, технический директор «Тринити».

Это предложение реализует масштабируемую сетевую архитектуру и комплексное решение единой сети. Предлагаемый дизайн сети в физической части соответствует традиционной иерархической модели c выделением уровня ядра и доступа для гибкости в управлении и обеспечение сегментации и разграничения доступа для безопасности.

Центральными устройствами для обеспечения бесперебойной и безопасной передачи данных, для безопасного подключения к интернету, а также для обеспечения подключения GRE VPN-туннеля между офисами выступают межсетевые экраны нового поколения (NGFW) серии Hisecengine USG6600E, способные превентивно защищать сеть от угроз, расширять возможности обнаружения угроз на границах сети, устранять проблемы, связанные с ухудшением производительности.

В качестве ядра сети используются высокопроизводительные коммутаторы серии S6730 с резервными источниками питания и оптическими SFP+-портами. На уровне доступа применяются коммутаторы новейшего поколения серии S5735.

«Перед нами встала непростая задача модернизации сети, когда мы поняли, что текущая инфраструктура уже не справляется и в итоге мы выстроили сетевую инфраструктуру с нуля. Команда «Тринити» – настоящие профессионалы в своем деле и проявили себя как надежный и ответственный партнер в работе над сложными проектами. Важным аспектом при выборе технологического партнера являлся и подход в работе на российском рынке: к сожалению, западные поставщики решений не дают уверенности в надежности и стабильности работы их сервисов, что выгодно отличает компанию Huawei от остальных поставщиков на рынке серьезных сетевых решений», – сказал Андрей Огнерубов, директор по информационным технологиям ГК «Мираж синема».