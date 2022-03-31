С 1 апреля 2022 г. Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки

С 1 апреля 2022 г. Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки. Решение было принято 23 марта 2022 г. на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Это важный результат дорожной карты по реализации резолюции Высшего Государственного Совета, подписанной 20 декабря 2019 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Сотрудничество России и Белоруссии на протяжении многих лет выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. В текущей геополитической ситуации оно приобретает особенную значимость. Отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран, о котором договорились главы государств – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Профильными министерствами и операторами сотовой связи была проделана большая подготовительная работа. Благодаря этому россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России. И очень символично, что данное решение вступает в силу в канун Дня единения наших народов, который ежегодно отмечается 2 апреля», - сказал Дмитрий Чернышенко.

«Отмена платы за входящие звонки – один из результатов переговоров профильных министерств и операторов связи Союзного государства. Сейчас в Белоруссии находится более 90 тысяч российских абонентов, которым станут доступны бесплатные входящие звонки. Минцифры благодарит операторов за то, что в любое время главным приоритетом для них остается комфорт абонентов и доступность связи. Сейчас мы продолжаем совместную работу с Республикой, чтобы в ближайшем будущем отменить все роуминговые наценки. Тогда стоимость входящих и исходящих звонков при перемещении между странами для граждан будет равна стоимости общения внутри своей страны», – уточнил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.

Совместная работа позволила еще в ноябре 2020 г. снизить ставку интерконнекта (система межоператорских взаиморасчетов за услуги по пропуску голосового трафика) между Россией и Белоруссией для роуминговых звонков с 0,30 до 0,015$. Благодаря значительному снижению тарифов в роуминге, количество абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи в Белоруссии, увеличилось на 15%, количество входящих звонков увеличилось в 1,5 раза, исходящих – в два раза. Объемы смс-сообщений также выросли в два раза, а интернет-трафик – в 1,6 раза.

«Отмена платы за входящие звонки в роуминге между Россией и Белоруссией позволит людям больше общаться с близкими, что сегодня особенно важно жителям наших стран. Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам лучшие условия обслуживания, и рады, что удалось найти взаимовыгодные для этого возможности», - сказали в Билайн.

«В условиях динамично развивающегося сотрудничества между операторами связи России и Белоруссии компания МТС нашла возможность обнулить входящие звонки при нахождении своих абонентов в Белоруссии. Это еще один шаг в углублении интеграционных процессов в телекоммуникационных отраслях двух стран», - добавили в МТС.

«С 1 ноября прошлого года Tele2 снизила цены на голосовую связь и интернет во время пребывания клиентов в Белоруссии. Так, стоимость мегабайта подешевела для наших абонентов более чем в семь раз. Обнуление стоимости входящих сделает использование услуги в Белоруссии еще более комфортным и позволит свободно поддерживать связь с деловыми контактами и родными», - отметили в Теле2.

«В октябре 2020 г мы снизили стоимость звонков с поминутной тарификацией в роуминге с Белоруссией в 18 раз. Обнуление входящих звонков стало очередным шагом, который даст нашим абонентам еще больше возможностей для общения с родными и близкими», - добавили в компании «Мегафон».