Tele2: трафик на московских вокзалах вырос на 6% за неделю после сокращения авиарейсов

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность москвичей в аэропортах и на железнодорожных вокзалах в период с 28 февраля по 6 марта 2022 г. в связи с сокращением направлений авиарейсов. В эти дни на Киевском, Казанском, Ярославском, Курском и Ленинградском вокзалах москвичи скачали на 6% больше трафика, чем неделей ранее. В аэропортах, напротив, активность абонентов снизилась в среднем на 2%.

В выборку исследования железнодорожных вокзалов включены Киевский, Белорусский, Курский, Казанский, Ярославский и Ленинградский. Так, с 28 февраля по 6 марта 2022 г. пользователи скачали в среднем на 6% больше интернет-трафика, чем неделей ранее. Наибольшая дата-активность абонентов отмечена на Ярославском вокзале – в выбранный период потребление мобильного интернета здесь увеличилось на 12% в сравнении с предыдущей неделей. Также клиенты Tele2 активно пользовались мобильным интернетом на Курском вокзале – здесь они скачали на 7% больше трафика, чем неделей ранее.

Оператор определил часы повышенной активности абонентов на трех крупных железнодорожных вокзалах на Комсомольской площади. С 28 февраля по 6 марта клиенты Tele2 наиболее часто пользовались мобильным интернетом в вечернее время. Так, пик активности на Казанском вокзале пришелся на временной промежуток с 16:00 до 18:00, на Ярославском – с 16:00 до 19:00, а на Ленинградском – с 17:00 до 19:00. Меньше всего трафика на Казанском и Ленинградском вокзалах было скачано с часа ночи до четырех часов утра, а на Ярославском самым спокойным оказалось время с часа до трех ночи.

Несмотря на уменьшение количества направлений авиаперелетов, активность клиентов Tele2 в отчетный период на территории аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково снизилась незначительно. Здесь абоненты Tele2 в период с 28 февраля по 6 марта пользовались мобильным интернетом на 2% меньше, чем неделей ранее.

Однако при сравнении трех полных недель марта 2022 г. с аналогичным периодом прошлого года оператор отметил, что потребление трафика как на вокзалах, так и в аэропортах продолжает расти. Клиенты Tele2, которые выбирали поезда, скачали на 31% больше трафика год к году. Наибольший прирост зафиксирован на Белорусском вокзале – 76%. Абоненты, отдавшие предпочтение авиаперелетам, пользовались мобильным интернетом на 45% активнее, чем в прошлом году. Так, на первом месте по потреблению дата-услуг оказался аэропорт Домодедово – здесь скачали на 52% больше трафика год к году.