«билайн» создал решение для входа в ИТ-системы по номеру телефона

Специалисты компании «Вымпелком» разработали плагин «Мобильного ID», который может встраиваться в любую корпоративную систему аутентификации и предоставлять доступ сотрудникам во внутренние сервисы по номеру телефона без необходимости вводить логин и пароль. Решение безопасно, не зависит от зарубежных вендоров и может использоваться не только как основной метод аутентификации, но и как второй фактор.

Такой метод позволит сотрудникам компании входить на служебный веб-сайт или другую систему, вводя номер телефона или корпоративный email. Решение является кросс-операторским, не зависит от зарубежных вендоров, и дает возможность просто и безопасно входить в корпоративные системы без пароля и приложений — требуется только номер телефона или почта. К классическому фактору знания (логин/пароль) плагин «Мобильного ID» добавляет фактор владения SIM-картой и в явном виде требует от пользователя действия на телефоне. Такое сочетание факторов аутентификации снижает риск несанкционированного доступа к корпоративным ресурсам и, как следствие, утечек информации.

«Чтобы обезопасить себя от возможного несанкционированного доступа в офисные системы с телефона, который, например, украли, можно поставить пин-код как дополнительный метод авторизации, — комментирует вице-президент «билайна» по работе с данными Игорь Бардинцев. — Более того, есть идея сделать «Мобильный ID» заменой физическому (пластиковому) пропуску, например, на территорию предприятия или в офис».

Например, если у сотрудника смартфон, то можно отсканировать QR-код около турникета и подтвердить на экране вход. Это решение очень хорошо использовать вкупе с режимом удаленной или гибридной работы, когда при авторизации на входе в офис у человека автоматически бронируется рабочее место и осуществляется доступ ко всем внутренним системам.

«Простыми словами, «Мобильный ID» может использоваться как внутрикорпоративная система идентификации. Мы сейчас проводим в «билайне» программу по замене всех методов аутентификации на «Мобильный ID». В целом, сценариев применения «Мобильного ID» существенно больше, чем у аналогичных решений от крупных экосистемных игроков», — резюмировал Игорь Бардинцев.