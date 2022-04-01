«VK музыка» запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами

«VK музыка» запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами. Он подстраивается персонально под слушателя и учитывает тысячи разных факторов, чтобы предложить пользователю треки, которые понравятся именно ему. За время экспериментов с новым алгоритмом рекомендаций аудитория плейлистов выросла почти на 30%.

Для каждого слушателя алгоритм создаёт персональную подборку «Слушайте друг друга» с публично доступными плейлистами от людей и сообществ с похожим музыкальным вкусом. В каталоге «VK музыки» более 100 млн плейлистов, которые создали пользователи, сообщества и музыкальные кураторы. Среди них — редкие жанры, уникальные подборки, концертные записи, плейлисты по настроению и многое другое. Подборка обновляется ежедневно: алгоритм непрерывно анализирует прослушанные пользователем треки, появление новых песен, плейлистов от сообществ, друзей и других слушателей «VK музыки», совпадения по жанрам, артистам и ещё тысячи разных факторов.

Андрей Законов, директор по музыкальным сервисам VK, сказал: «Персональная подборка „Слушайте друг друга“ — это новый подход для поиска музыки: блок рекомендаций, где собираются публичные плейлисты от людей и сообществ с похожим музыкальным вкусом. Разработанный нами алгоритм машинного обучения показывает процент совпадения по интересу, помогая слушателям выбрать релевантный плейлист, а авторам плейлистов — расширять свою аудиторию».

«VK музыка» — стриминговый сервис, который объединяет музыкальную платформу «Вконтакте» и отдельное приложение для прослушивания музыки «VK музыка».