34 международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2022» в рамках Российской недели высоких технологий

26–29 апреля 2022 г. в Москве (ЦВК «Экспоцентр») состоится выставка «Связь-2022» — это крупнейшая в России бизнес-площадка для общения профессионалов, поиска поставщиков и новых каналов сбыта, выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.

Выставка проводится с 1975 г. и является крупнейшим мероприятием в России, СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Мероприятие проходит в рамках «Российской недели высоких технологий», объединяющей 34 международную выставку информационных и коммуникационных технологий «Связь-2022», экспозицию навигационных систем, технологий и услуг «Навитех-2022», а также форумы и конференции в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.

Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России, Минпромторга России, Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы Федерального собрания РФ, Роскомнадзора и ТПП РФ.

В 2021 г. свои возможности на выставке представили 197 компаний из 8 стран, посетили почти 8000 специалистов отрасли из 32 стран, 70 регионов и 201 города России. В рамках деловой программы прошли 20 мероприятий, приняли участие около 200 спикеров и 3000 делегатов.

Анализ посетительской аудитории выставки показал высокий качественный состав: 36% — руководители и топ-менеджеры, 56% участвуют в принятии решений о закупках, 24% принимают такие решения самостоятельно, 63% посетителей нашли интересующую их продукцию на выставке, 28% планируют произвести закупки по результатам работы на выставке, 35% — новые посетители, которые впервые пришли на выставку.

Основные тематические разделы выставки «Связь»:

телекоммуникационное оборудование, решения, услуги;

IoT Tech;

5G;

«умный город»;

сети передачи данных;

телекоммуникационная и сетевая инфраструктура;

спутниковая связь;

радиосвязь;

мобильная связь;

кабели связи, оборудование;

ЦОД: оборудование, софт, решения, услуги;

системы электропитания;

Smart Device Show (пользовательская электроника);

программное обеспечение, российский софт;

IP-технологии;

телевидение и радиовещание;

AR&VR;

искусственный интеллект;

ИТ-услуги;

интернет-технологии и услуги;

стартапы;

электронные компоненты для телекоммуникаций;

работа и карьера в ИТ и телекоме.

Деловая программа выставки в 2022 г. будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортным возможностям российского телекоммуникационного оборудования, курсу на импортозамещение. Участие примут представители органов исполнительной и законодательной власти, телеком-операторов, предприятий отрасли, ученые и эксперты.

Программа включает следующие мероприятия:

форум «Связь-2022»;

форум «Российский софт: эффективные решения»;

15 Международный навигационный форум;

мероприятие клуба IT&Digital директоров «я-ИТ-ы»

III Ежегодная конференция IoT Tech Spring 2022

Международный форум Международной академии связи

и многие другие.

Более подробно ознакомиться с информацией по выставке «Связь-2022», забронировать стенд и получить билет для бесплатного посещения выставки можно на сайте.