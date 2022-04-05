«Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области

«Ростелеком» развернул канал связи для Галичского фанерного комбината, возводимого российским лесопромышленным холдингом Segezha Group (входит в АФК «Система») в Галиче. Специалисты компании проложили более 45 километров оптики, произвели монтаж и наладку необходимого телекоммуникационного оборудования. Теперь будущему комбинату доступен широкополосный доступ в Сеть, а значит, и многочисленные цифровые сервисы провайдера.

Роман Русских, директор филиала «Ростелекома» в Ярославской и Костромской областях, сказал: «Предоставленный канал связи позволит сотрудникам завода передавать данные на скорости до 100 Мбит/с. Наша современная оптическая инфраструктура станет надежным фундаментом для дальнейшего подключения любых цифровых сервисов и услуг. Имея широкополосный доступ к интернету, заказчик cможет, например, подключить сервис «Видеонаблюдение» для обеспечения безопасности производства. Также на территории комбината можно будет развернуть виртуальную АТС, которая позволит эффективнее выстраивать коммуникации с клиентами и партнерами. А для работы с большими объемами информации мы рекомендуем подключиться к нашему виртуальному центру обработки данных. Все эти предложения сейчас находятся в стадии обсуждения».

Владимир Смирнов, директор Галичского фанерного комбината, сказал: «Галичский фанерный комбинат — один из самых масштабных greenfield-проектов российского лесопромышленного комплекса. Холдинг является якорным инвестором территории опережающего социально-экономического развития «Галич» (ТОСЭР «Галич»). Поэтому при выборе цифрового партнера основными критериями для нас были: качественный сервис, высокий уровень технологий и адекватная стоимость телекоммуникационных услуг. Всем этим требованиям отвечает «Ростелеком». Мы довольны работой, проделанной оператором, и надеемся на долгосрочное сотрудничество».

При подключении фиксированного интернета от «Ростелекома» корпоративные клиенты могут выбрать тарифный план, включающий именно те услуги, которые необходимы конкретному предприятию.