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«Вконтакте» открывает доступ сторонним разработчикам к созданию прямых трансляций через API

Социальная сеть «Вконтакте» предоставит доступ к технологиям организации прямых трансляций всем сторонним разработчикам — у них появится возможность для двусторонней интеграции стриминга. Публичный API трансляций (Application Programming Interface — программный интерфейс приложения) теперь доступен для встраивания на сайтах, в мини-аппах и standalone-приложениях.

Сторонние разработчики получили возможность автоматизировать создание и управление прямыми трансляциями на платформе «VK видео». Функциональность API соответствует основным возможностям интерфейса трансляций. С помощью API можно получить ссылку и передать в трансляцию RTMP-поток, например, собранный в специализированном студийном ПО, задать название, описание и настроить приватность, а во время эфира использовать интерактивные механики взаимодействия со зрителями и отслеживать отклик аудитории. Методы получения RTMP-адреса для трансляции видео и завершения трансляции уже доступны на платформе для разработчиков.

Использование API для видеостриминга поможет бизнесу разнообразить своё присутствие в соцсети, а создателям контента даст дополнительные возможности — упростит интеграцию с сервисами захвата видео и максимально автоматизирует процесс работы с контентом, что особенно важно для часто публикующих авторов и сообществ.

Публичный API поможет широкому кругу сторонних разработчиков задействовать возможности «Вконтакте» в своих приложениях и создавать решения для развития проектов в интеграции с механиками социальной сети. Разработчики сервисов получили новый инструмент для работы с видеоконтентом — в дополнение к загрузке видео через API, отслеживанию событий в сообществах и многим другим функциям, доступным на платформе VK для разработчиков.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте» и «VK видео», сказал: «Публичный API предоставляет большой набор готовых классов, функций и структур для работы с видео и позволяет автоматизировать размещение контента на платформе: загружать видеозаписи, создавать и редактировать плейлисты на странице пользователя или сообщества, редактировать данные видео, добавлять комментарии и собирать статистику. Команда «Вконтакте» планирует расширять возможности API, опираясь на фидбэк пользователей и самые частые сценарии использования».

«Вконтакте» даёт возможности сторонним разработчикам использовать интерфейс собственных продуктов для создания отдельных сервисов. Социальная сеть развивает VK Mini Apps — платформу встраиваемых кроссплатформенных приложений Вконтакте. Они создаются на базе стандартных веб-технологий HTML, JavaScript, CSS и доступны для всех разработчиков.

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