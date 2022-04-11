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«Эр-телеком» и РГАУ-МСХА подписали соглашение о сотрудничестве

«Эр-телеком холдинг» и Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие технологий в растениеводстве и животноводстве в России.

Целью соглашения является развитие системы непрерывного аграрного образования в сфере ИТ. Участники заинтересованы в разработке инновационных решений и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства.

«Эр-телеком» уделяет большое внимание работе с молодыми специалистами. В компании созданы условия для старта карьеры выпускников вузов, а также развит институт наставничества. Благодаря программе «Эр-старт» студенты могут пройти практику в холдинге и получить опыт работы над реальными проектами.

По словам и. о. проректора по науке Ивана Свинарева, подготовка квалифицированных кадров является важнейшим фактором дальнейшего роста агропромышленного комплекса нашей страны: «В рамках соглашения в том числе планируется совместное создание и разработка новых учебно-методических материалов для студентов, которые повысят эффективность обучения будущих кадров».

«В текущей экономической ситуации, технологическому прорыву необходимы квалифицированные ИТ-специалисты, инженеры, исследователи и управленцы в сфере сельского хозяйства, которые смогут создавать новые технологии и укрепят связь между аграрным бизнесом, наукой и образованием. Для решения этих задач мы объединяем практическую базу многолетнего технологического опыта компании «Эр-телеком холдинг» и колоссальный опыт в подготовке новых кадров Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева», – отметил Денис Реймер, директор по продуктам b2b и инновациям «Эр-телеком холдинга».

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