У заброшенных церквей Рязанщины заработали туристические навигаторы

МТС сообщила о запуске LTE в трех старинных сёлах Рязанской области. Скоростной мобильный интернет получили Большое Село и Нагиши Скопинского района, а также Протасьев Угол Чучковского района. В последнем расположена интересная для туристов точная копия столичного архитектурного шедевра – Церкви Козьмы и Дамиана на Маросейке.

Все три села получили LTE благодаря подключению базовой станции МТС к сетям проводного интернета, проложенным к фельдшерско-акушерским пунктам в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Несмотря на удаленность населенных пунктов от Рязани более чем на 100 километров и малонаселенность, эта территория привлекательна для туристов, исследующих архитектуру XVIII-XIX веков.

«Как известно, на Рязанщине были сосредоточены дворянские усадьбы известных фамилий, которые старались привнести в свои поместья дух столичной архитектуры. Это церкви – Преображенская в Большом Селе, Воскресения в Нагишах и Спасская церковь Протасьева Угла. Эти здания однозначно могут быть точкой притяжения туристов, которые изучают период расцвета храмового строительства. К примеру, мало кто знает, что Спасская церковь в селе Протасьев в точности повторяет московскую Церковь Козьмы и Дамиана на Маросейке. Это очень оригинальное произведение зрелого московского классицизма, столичная достопримечательность. К тому же, главный тренд в регионе сегодня – автомобильные путешествия, а для автотуристов особенно важно оставаться постоянно на связи», – сказала менеджер Туристского информационного центра Рязанской области Оксана Морозова.

«Сегодня связь идет в самые дальние уголки Рязанской области, чтобы поддержать развитие территорий и привлечь туристов. Туристический кэшбек теперь продлен и отправиться в поездку можно до 15 апреля. Мы позаботились о том, чтобы путешествие по Рязанщине было комфортным: в дороге можно пользоваться навигаторами, отечественными сервисами бронирования жилья ostrovok.ru, kvartirka.com и другими, заказа питания, экскурсий, погодными ресурсами, а также онлайн-банком», — сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом исторический центр Касимова. На сегодняшний день связь МТС доступна 95% населения Рязанской области.