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МГТС построила для «большой четверки» indoor-сеть в «Сколково»

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) обеспечила indoor-покрытие по модели недискриминационного доступа к сети связи в терапевтическом корпусе клинико-диагностического центра «Хадасса» в Международном медицинском кластере центра «Сколково». Реализованное решение позволяет сотовым операторам «большой четверки» обеспечить своих абонентов качественной мобильной связью на территории всего корпуса в кратчайшие сроки и без больших затрат.

МГТС в сотрудничестве с Международным медицинским кластером инновационного центра «Сколково» разработала и реализовала техническое решение, позволяющее всем крупнейшим российским телеком-операторам предоставлять мобильную связь в открывшемся корпусе московского филиала израильской клиники «Хадасса».

Для этого МГТС развернула на территории медучреждения антенно-фидерную систему с разветвлённой системой антенн с учетом используемого выделенного диапазона частот каждого оператора «большой четвёрки». Подключившись к indoor-сети, телеком-операторы смогут обеспечить своих абонентов качественными услугами связи при минимальных финансовых и временных затратах. Условия аренды инфраструктуры для всех операторов единые.

Израильский госпиталь – первый резидент Международного медицинского кластера. Площадь терапевтического корпуса, первого из введенных в эксплуатацию, составляет 25,3 тыс. кв. м, в клинике работают более 250 сотрудников, ожидаемое количество посетителей в год – около 600 тыс.

«Создание indoor-покрытия на объектах коммерческой недвижимости, доступной на равных условиях всем мобильным операторам – пока не самая распространенная в России практика. При этом у нее хорошие перспективы, поскольку позволяет компаниям экономить время и средства на строительство и эксплуатацию сети связи, – отметил генеральный директор МГТС Альберт Гильманов. – МГТС обладает необходимыми компетенциями и экспертизой для работы на инфраструктурном рынке и планирует в дальнейшем развивать данное направление».

«Международный медицинский кластер создается по инициативе правительства Москвы и призван объединить в себе лечебно-диагностический, научный и образовательный центры развития российской медицины, стать флагманом в организации процесса обмена опытом, знаний и технологий с ведущими зарубежными специалистами. Сейчас в стадии проектирования и строительства восемь объектов кластера. Мы рассчитываем, что к 2029 г. в ММК будет работать более 10 иностранных клиник, лаборатория, центр ядерной медицины, технопарк, и другие объекты. Мы рады, что благодаря вкладу партнеров из МГТС наши пациенты и персонал клиники смогут пользоваться устойчивой мобильной связью. Сейчас мы рассматриваем возможность дальнейшего сотрудничества с МГТС по аналогичной модели и в других корпусах кластера», – сказала Дамира Парамонова, директор по общим вопросам фонда международного медицинского кластера.

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