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В Крыму создали тестовую зону эксплуатации отечественного оборудования мобильной связи

Инфраструктурный мобильный оператор Крыма «К-телеком» (бренд Win Mobile) начал применять в строительстве сети оборудование отечественного производства. Первую тестовую зону построили в Ленинском районе. Об этом CNews сообщили представители «К-телеком».

Новая внешняя распределенная антенная система, разработанная российским производителем, создает покрытие малонаселенных пунктов, автомобильных и железных дорог за счет «вынесения» секторов существующей базовой станции. Система применяется для обеспечения мобильной связью новых территорий, увеличивая эффективность использования существующих базовых станций.

«Данная система отечественного производства позволяет обеспечить качественное покрытие в местах с низким трафиком, – сказал генеральный директор «К-телеком» Антон Голиков. – На данный момент в тестовую зону в Ленинском районе вошел участок общей протяженностью 23 км. Оба объекта на этом участке обеспечены связью 2G/4G стандарта».

Гендиректор оператора также добавил, что уже получены первые положительные результаты тестирования передачи голосового сигнала и работы мобильного интернета. Мониторинг системы продолжается, а как только завершится опытная эксплуатация системы в тестовой зоне, проект планируется масштабировать на другие аналогичные объекты.

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