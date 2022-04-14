На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от «Мегафона»

«Мегафон» впервые установил оборудование с поддержкой услуг класса 5G на Урале и открыл тестовую зону. Оценить скорость мобильного интернета теперь могут пользователи в городе Магнитогорске Челябинской области. Максимальные значения в сети оператора превышают 800 Мбит/c, что почти в пять раз выше показателей предыдущих поколений связи. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Территория покрытия охватывает порядка 10 кв. км. в районе набережной Магнитогорска от улицы Завенягина до проспекта Металлургов, в здании администрации города, аквапарка, на ледовой арене «Металлург», у Центрального стадиона, таких популярных местах для прогулок, как сквер 50-летия ММК, парк у Вечного огня и на других городских объектах.

Оборудование уровня 5G, развернутое в тестовой зоне, работает на основе агрегации частотных диапазонов 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц. Это позволяет добиться большей широты распространения сигнала связи, его лучшего проникновения внутрь зданий, а также более высокой скорости передачи данных.

Тесты, проведенные техническими специалистами «Мегафона», зафиксировали пиковое значение передачи данных – 869 Мбит/с на indoor базовой станции, размещенной на ледовой арене «Металлург».

«Пилотная зона уровня 5G стала очередным проектом в рамках нашего соглашения о сотрудничестве с “Мегафоном”, – отметил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов. – Оператор уже строит на комбинате частную сеть Private LTE, которая станет плацдармом для цифровизации – внедрения технологий промышленного интернета вещей, видеоаналитики и систем позиционирования. Дальнейшее развитие инфраструктуры и появление передовых решений – новый шаг к развитию информационных и коммуникационных технологий в нашем городе».

«Магнитогорск – первый город не миллионник, где наши клиенты смогут попробовать преимущества сети класса 5G, которые ранее были доступны абонентам “Мегафона” только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, – сказал Сергей Денисов, директор «Мегафона» в Челябинской области. – Помимо новой скорости мобильного интернета, реализация этого инфраструктурного проекта дает серьезный импульс для технологического развития города – движения в сторону облачного гейминга, беспилотного транспорта и телемедицины».

Самые высокие скорости интернета будут доступны пользователям современных смартфонов, поддерживающих данную технологию: ZTE Axon 10 Rro 5G, ZTE Red Magic 5S, Honor 30, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Huawei P40 Pro.

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«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – входит в число крупнейших мировых производителей стали в России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. Выручка Группы ММК за 2021 г. составила $11,869 млрд, EBITDA – $4,290 млрд.